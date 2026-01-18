Presidente Boric decreta estado de catástrofe en Ñuble y Biobío ante devastadores incendios forestales

El Presidente Gabriel Boric anunció la madrugada de este domingo la declaración de estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, como respuesta al avance de incendios forestales de gran magnitud que mantienen en alerta a autoridades y comunidades completas.

A través de su cuenta en X, el Mandatario manifestó que que “ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe (…) todos los recursos están disponibles”.

La medida se adopta en un contexto particularmente complejo, con múltiples focos activos, evacuaciones masivas y riesgo inminente para la población, especialmente en comunas como Quillón y Ránquil en Ñuble, y Penco, Tomé, Florida y sectores de Concepción en Biobío, donde el fuego ha avanzado peligrosamente cerca de áreas densamente habitadas.

Horas antes, y tras una reunión de coordinación, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, había advertido que el escenario responde a lo que se había anticipado desde hace días: altas temperaturas, baja humedad y vientos intensos que favorecen la rápida propagación del fuego.

En ese marco, confirmó que Ñuble concentra actualmente la mayor cantidad de focos activos, razón por la cual se resolvió reforzar el envío de recursos desde otras regiones del país.

Desde Senapred, la directora nacional Alicia Cebrián entregó un balance actualizado hasta las 22.00 horas del sábado, informando que 29 incendios han sido extinguidos, 33 se mantienen controlados y 18 continúan en combate a nivel nacional. Asimismo, confirmó que toda la Región de Ñuble y la provincia de Concepción permanecen bajo alerta roja, al igual que sectores de O’Higgins y La Araucanía, mientras que Tiltil, en la Región Metropolitana, sigue con alerta amarilla.

Uno de los aspectos más críticos de la emergencia ha sido la activación de más de 30 mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) durante una sola jornada: 19 en Ñuble, 10 en Biobío y uno en La Araucanía.

En paralelo, el director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca, confirmó que el organismo mantiene todas sus aeronaves y brigadas desplegadas, incluyendo brigadas nocturnas, concentradas especialmente en los incendios de Ñuble y Concepción.

También alertó que las condiciones climáticas adversas se mantendrán durante el domingo y el lunes, con temperaturas extremas y la persistencia del viento puelche, lo que aumenta significativamente la probabilidad de nuevos focos. Por ello, reiteró el llamado a no utilizar fuego ni herramientas que generen chispas, como soldadoras, galleteras o esmeriles.

Situación crítica en Penco

Uno de los episodios más dramáticos se vive en la comuna de Penco, donde los incendios Trinitarias (2.136 hectáreas) y Rancho Chico (737 hectáreas) ingresaron al radio urbano, obligando a evacuar más de 15 sectores, lo que equivale a entre 4.500 y 5.000 viviendas y, según el alcalde Rodrigo Vera, más de 20.000 personas desplazadas de manera preventiva. Incluso, debió evacuarse el Hospital de Lirquén.

Hasta ahora, no existen cifras oficiales sobre viviendas destruidas, infraestructura crítica dañada ni personas lesionadas, debido a que los focos continúan activos y las zonas no son seguras para iniciar catastros.