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    Japón afirma que Corea del Norte lanzó presuntos misiles balísticos hacia el este

    La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugirió que los proyectiles cayeron fuera de la zona económica exclusiva de su país y que se está trabajando con Estados Unidos y Corea del Sur para analizar los lanzamientos.

    Por 
    Lya Rosen
    Foto: nknews

    Corea del Norte disparó presuntos misiles balísticos, según informó Japón el domingo local (sábado en Chile), en lo que constituye la última de una serie de pruebas armamentísticas realizadas por Pyongyang con armas nucleares.

    En un primer momento, la Oficina del Primer Ministro dio a conocer en redes sociales que “Corea del Norte ha lanzado un presunto misil balístico. Habrá más actualizaciones a continuación”, para unos minutos después compartir las instrucciones de la autoridad ante lo ocurrido.

    En el texto, el Ejecutivo detalló que en primer lugar se realizaría la recopilación y análisis de toda la información disponible con “el máximo esfuerzo”, para “proporcionarla al público de manera oportuna y adecuada”.

    De la misma forma, puso como un segundo punto el “garantizar la seguridad de aeronaves, embarcaciones y demás activos”, y, por último, llamó a “adoptar todas las medidas de precaución posibles, incluida la preparación para contingencias”.

    Un poco más tarde, fue la propia primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien en una publicación en X sugirió que los proyectiles cayeron fuera de la zona económica exclusiva de su país.

    En ese contexto, aseguró que se está trabajando en estrecha colaboración con Estados Unidos y Corea del Sur para analizar los lanzamientos.

    Takaichi además informó que el gobierno había convocado un equipo de respuesta de emergencia en la Oficina del Primer Ministro para recabar información.

    “El gabinete de Hiyoshi considera la gestión de crisis como la esencia de la gobernanza nacional, y pretendemos garantizar la preparación completa para todos los asuntos relacionados con la gestión de crisis, incluidos casos como este”, aseguró.

    Por su parte, el ministro de Defensa nipón, Shinjiro Koizumi, confirmó a la prensa que el lanzamiento fue múltiple y que se habría producido fuera de su franja marítima nacional.

    Según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, el ejército de Corea del Sur informó que el misil balístico voló desde la zona de la ciudad portuaria norcoreana de Sinpho hacia el este, sin ofrecer más detalles.

    Este incidente supone el séptimo lanzamiento de misiles balísticos por parte de Corea del Norte durante este año y el cuarto solamente en abril.

    “Mientras Estados Unidos se centra en Irán, Corea del Norte ve esto como una oportunidad de oro para modernizar su poder nuclear y su capacidad misilística”, afirmó a la agencia Reuters, Lim Eul-chul, profesor de la Universidad de Kyungnam, experto en la República Popular Democrática de Corea.

    Estas pruebas violarían las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra el programa de misiles norcoreano, sin embargo, Pyongyang rechaza la prohibición y afirma que infringe su derecho soberano a la legítima defensa.

    Más sobre:JapónCorea del NorteMisiles balísticosSanae TakaichiShinjiro KoizumiCorea del SurMundo

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