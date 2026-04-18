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    Informe técnico plantea reforzamiento estructural pese a decisión de demoler viviendas en El Olivar

    El sistema existente en las viviendas pareadas tipo A1 se puede afianzar, según indica Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Poduje anuncia demolición en El Olivar pese a recomendaciones para reforzar casas

    En disonancia con la determinación impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el informe citado por el titular de la cartera para justificar la demolición de viviendas levantadas durante la reconstrucción en Viña del Mar indica que sí es posible reforzar el sistema estructural de los inmuebles.

    Y es que el pasado viernes 17 el secretario de Estado, Iván Poduje, confirmó la demolición des de 50 viviendas edificadas en el sector de El Olivar, en el marco de la reconstrucción tras el megaincendio de 2024.

    La determinación fue anunciada en razón de un estudio de Idiem, Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile, que confirmó riesgos sísmicos, estructurales y de control de incendios en los inmuebles.

    El informe advierte que el diseño presenta deficiencias relevantes y que varios elementos no cumplen las exigencias estructurales, especialmente frente a cargas sísmicas.

    El informe, que evalúa las viviendas pareadas tipo A1, señala que los muros divisorios de paneles Fastwork no tienen las condiciones indicadas en los certificados de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec) del Minvu. Además, en los planos de cálculo tampoco cumplen con aspectos de la normativa oficial en su estructuración deformaciones y detallamientos.

    “El número de pisos de la vivienda, la geometría de los paneles, su estructuración en conjunto con los marcos de acero y el detallamiento de sus anclajes, tampoco corresponden a lo especificado en la documentación técnica que la empresa proveedora de los paneles presentó para recibir la aprobación de su sistema de Paneles Fastwork”, desglosan.

    Recomendaciones de reforzamiento

    Si bien el documento indica a que existen insuficiencias estructurales de deformaciones y resistencia, también señala que se puede reforzar el sistema estructural, lo que implicaría modificar el diseño original e incorporar nuevos elementos resistentes, por lo que propone una serie de cambios a nivel conceptual.

    “Es posible reforzar el sistema estructural, no considerando la rigidez de los paneles FastWork e incorporando un nuevo sistema de resistencia lateral en dirección transversal. Del mismo modo, en sentido longitudinal se pueden incorporar riostras de acero que refuercen y apoyen el sistema existente de Metalcon”, explican.

    Imagen obtenida del informe de Idiem

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    Más sobre:El OlivarReconstrucciónMinvuIván Poduje

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