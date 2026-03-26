“No podemos no ordenar la demolición de esas casas”: Poduje aborda polémica por video con pobladoras de El Olivar

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, abordó la polémica luego de que se viralizara un registro en que discutía con pobladores de El Olivar, en Viña del Mar, respecto al proceso de reconstrucción tras los incendios de 2024.

En los registros, el ministro conversaba con los pobladores respecto al anuncio que había realizado el ministerio de tener que suspender obras de la constructora San Sebastián, a cargo de la construcción de 350 viviendas en el lugar.

“Todas las casas se van a botar”, enfatizó la autoridad a los presentes según se ve en los registros viralizados.

Luego, una de las pobladoras le consultó sobre la constructora que estaría a cargo de estas nuevas obras. Allí, Poduje señaló, apuntando con el dedo: “Señora mire, le voy a decir una cosa ¿Usted quiere insinuar algo?. Si usted quiere quedarse con la casa mal hecha, usted me firma un papel y se queda con la casa mal hecha, es su responsabilidad y la de todos los que lo hagan".

“No podemos no ordenar la demolición de esas casas”

Durante esta jornada, el secretario de Estado entregó más antecedentes del registro viralizado.

“Ese video fue tomado al final por una persona, por una vecina que no quería irse de su casa. Yo le decía que ella no puede estar en una casa con riesgo sísmico. Y decía que la casa no tenía riesgos sísmicos. Entonces, yo le decía que sí, yo decía que no, fue una conversación muy larga. Al final yo dije, usted me puede firmar si quiere un papel donde usted, a sabiendas de que están en riesgo sísmico, usted se quede ahí“, explicó.

A lo que agregó: “Yo lo lamento por la vecina. Nosotros no podemos no ordenar la demolición de esas casas, están en riesgo sísmico. No es grato, las familias lo han pasado muy mal, pero no tenemos otro camino”.

Por otro lado, la autoridad también entregó algunos detalles respecto a los encargados de continuar las obras desarrolladas en la zona.

“Como siempre en estos casos se hace una licitación, se hacen tres empresas generalmente y son los vecinos los que escogen a la entidad patrocinante que es, por así decirlo, la empresa que presenta el mejor diseño, y ellos hacen la construcción.