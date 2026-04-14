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    Ministro Poduje anuncia proyectos de viviendas sociales cerca del Nido de Águilas y del Parque Arauco

    El titular del Minvu dio a conocer que en al menos cuatro comunas se levantarán proyectos de viviendas sociales, en terrenos que pertenecen a Serviu.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    26 Marzo 2026 Entrevista a Ivan Poduje, Ministro de Hacienda Foto: Andres Perez Andres Perez

    El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció este martes proyectos de viviendas sociales en comunas como Las Condes, La Dehesa, La Reina y Peñalolén.

    En diálogo con radio Universo, el titular del Minvu detalló que estas viviendas “van a estar muy cerca del Parque Arauco, en la calle Cerro Colorado”.

    “Eso está en un terreno donde hay un club de tenis, al que se les va a pedir que se vayan porque ese es terreno de Serviu y se van a hacer viviendas sociales”, señaló.

    “Esto es una lonja larga, y ahí se han prometido por años (las viviendas sociales), ya estuve en contacto con varios diputados y con comités de vivienda”, agregó.

    A eso, sumó: “También haremos vivienda en La Reina, Peñalolén y en La Dehesa, cerca del colegio Nido de Águilas”.

    Sobre la última comuna, puntualizó que allí hay un terreno que también pertenece a Serviu. “El presidente Piñera los transfirió al Serviu, el terreno es hermoso y ahí vamos a tener a 500 familias del Cerro 18 y el Movimiento por la Dignidad”.

    En el caso de La Reina, dijo Poduje, hay un terreno que era de Bienes Nacionales y fue traspasado a Serviu. “Allá vamos a hacer viviendas para miembros del Ejército y para familias de comités de allegados. Tenemos un proyecto para hacer subsidios especiales para Carabineros”, informó.

    Polémica por comida de Kast en La Moneda

    Por otro lado, el ministro le bajó el perfil a la controversia en torno al almuerzo del Presidente José Antonio Kast con sus excompañeros de la universidad en el Palacio de La Moneda. Situación que fue denunciada por parlamentarios socialistas ante Contraloría. Desde el gobierno, eso sí, ya aseguraron que la comida fue financiada por el mismo Mandatario.

    “A mí me parece totalmente normal. Mi papá fue compañero del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y cuando asumió como presidente, invitó a todos sus compañeros a comer. Esto es una polémica completamente artificial”, dijo.

    Más sobre:Iván PodujeViviendasLas Condes

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