SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Megaincendio de Viña del Mar: Gobierno finaliza contrato y denuncia a constructora por fallas en reconstrucción

    El ministro de Vivienda, Iván Poduje, resaltó que hubo denuncias de proveedores y detección de riesgos sísmicos en las casas.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Megaincendio de Viña del Mar: Gobierno finaliza contrato y denuncia a constructora por fallas en reconstrucción SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) presentó una denuncia a la empresa Constructora San Sebastián, que estaba a cargo de la reconstrucción del sector El Olivar de Viña del Mar, golpeado por el megaincendio de 2024.

    El jefe de la cartera, Iván Poduje, enfatizó que esto se realizó en el marco de la auditoría comprometida por el Presidente José Antonio Kast.

    La autoridad del Minvu explicó que la empresa tenía denuncias de proveedores. “Hicimos una evaluación técnica con nuestros equipos de ingeniería del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y detectamos que las casas reconstruidas tenían riesgos sísmicos, y había una serie de vulneraciones, que son todas públicas", comentó Poduje este sábado

    Según consigna Radio Biobío, en los cuestionamientos a la constructora y a otras entidades relacionadas al proyecto habitacional figura el comportamiento sísmico de las viviendas, la ausencia de elementos que garanticen rigidez estructural y riesgos de deformaciones.

    Además, se incluyen reparos sobre deficiencias en la resistencia al fuego y una falta de acreditación en el aislamiento acústico entre las viviendas.

    En esta línea, el ministro Poduje declaró que pusieron fin al contrato con la constructora y la llevaron al Ministerio Público para iniciar las acciones legales correspondientes.

    Megaincendio de Viña del Mar: Gobierno finaliza contrato y denuncia a constructora por fallas en reconstrucción Andres Perez

    Lee también:

    Más sobre:MinvuIván PodujeViña del Mar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Colegio de Profesores valora aumento de rondas policiales alrededor de colegios, pero pide “medidas de fondo”

    Entre emociones, abrazos y aplausos: astronautas de Artemis II dan su primera conferencia tras orbitar la Luna

    Confesó autoría del crimen: detienen a imputado por homicidio en Coquimbo

    Utilizaron un taladro para cometer el crimen: detienen a tres sujetos por homicidio de un hombre en Tarapacá

    Decretan arraigo nacional para adolescente que portó un arma en colegio de Melipilla

    Tras anuncio de acciones legales: Municipalidad de Huechuraba se desmarca de polémica con 31 Minutos

    Lo más leído

    1.
    Ministra Steinert encabezó operativo migratorio en La Vega que terminó con 100 fiscalizaciones y tres detenidos

    Ministra Steinert encabezó operativo migratorio en La Vega que terminó con 100 fiscalizaciones y tres detenidos

    2.
    Funcionario de Santiago detalla las instrucciones recibidas de Hassler y Cariola en favor de Emilio Yang por patente de Chinamart

    Funcionario de Santiago detalla las instrucciones recibidas de Hassler y Cariola en favor de Emilio Yang por patente de Chinamart

    3.
    Fiscal de Viña del Mar fallece en audiencia tras sufrir paro cardiorrespiratorio

    Fiscal de Viña del Mar fallece en audiencia tras sufrir paro cardiorrespiratorio

    4.
    Las sospechas de las policías que apuntan a estudiantes de la U. Austral como autores del ataque a ministra Lincolao

    Las sospechas de las policías que apuntan a estudiantes de la U. Austral como autores del ataque a ministra Lincolao

    5.
    Cadem: 75% apoya que estudiantes que participan en hechos violentos pierdan acceso a la gratuidad universitaria

    Cadem: 75% apoya que estudiantes que participan en hechos violentos pierdan acceso a la gratuidad universitaria

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Servicios

    Con rachas de hasta 100 Km/h: pronostican vientos para tres regiones del sur desde este domingo

    Con rachas de hasta 100 Km/h: pronostican vientos para tres regiones del sur desde este domingo

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Colegio de Profesores valora aumento de rondas policiales alrededor de colegios, pero pide “medidas de fondo”
    Chile

    Colegio de Profesores valora aumento de rondas policiales alrededor de colegios, pero pide “medidas de fondo”

    Megaincendio de Viña del Mar: Gobierno finaliza contrato y denuncia a constructora por fallas en reconstrucción

    Confesó autoría del crimen: detienen a imputado por homicidio en Coquimbo

    Primeros avances en la Ley de Ferias Libres indican cerca de 12.000 contribuyentes inscritos
    Negocios

    Primeros avances en la Ley de Ferias Libres indican cerca de 12.000 contribuyentes inscritos

    Corfo en los Premios Iniciativas Sustentables: cuando el fomento público y la sostenibilidad dejan de ser conversaciones paralelas

    Hub Sustentabilidad celebró una nueva edición de los Premios Iniciativas Sustentables 2025

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios
    Tendencias

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios

    María Popova, filósofa: “Creo que gran parte de la tiranía de nuestro tiempo es la tiranía del yo”

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Revisa los golazos de Audax Italiano y la UC que marcan un encendido inicio de partido en La Florida
    El Deportivo

    Revisa los golazos de Audax Italiano y la UC que marcan un encendido inicio de partido en La Florida

    El golazo de Jeisson Vargas que le dio el triunfo a Deportes La Serena sobre Everton

    Benjamín Hites conquista su quinto podio en el “Infierno Verde” de Alemania

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple
    Tecnología

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Reseña de libros: de Han Kang a Soledad Bianchi
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Han Kang a Soledad Bianchi

    Alejandra Costamagna: “El vacío no se puede narrar siguiendo una lógica lineal”

    El libro recomendado: el rescate de las crónicas urgentes de Marguerite Duras

    Entre emociones, abrazos y aplausos: astronautas de Artemis II dan su primera conferencia tras orbitar la Luna
    Mundo

    Entre emociones, abrazos y aplausos: astronautas de Artemis II dan su primera conferencia tras orbitar la Luna

    Netanyahu afirma que Irán “ya no tiene instalaciones activas de enriquecimiento nuclear” tras ofensiva israelí

    Policía de Nueva York abatió a hombre que apuñaló a tres personas en el metro

    Las otras mujeres del caso Pelicot
    Paula

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones

    Marcelina Jancko Calani: tejer para otras, tejer para sí