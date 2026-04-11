Megaincendio de Viña del Mar: Gobierno finaliza contrato y denuncia a constructora por fallas en reconstrucción

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) presentó una denuncia a la empresa Constructora San Sebastián, que estaba a cargo de la reconstrucción del sector El Olivar de Viña del Mar, golpeado por el megaincendio de 2024.

El jefe de la cartera, Iván Poduje, enfatizó que esto se realizó en el marco de la auditoría comprometida por el Presidente José Antonio Kast.

La autoridad del Minvu explicó que la empresa tenía denuncias de proveedores . “Hicimos una evaluación técnica con nuestros equipos de ingeniería del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y detectamos que las casas reconstruidas tenían riesgos sísmicos, y había una serie de vulneraciones, que son todas públicas", comentó Poduje este sábado

Según consigna Radio Biobío, en los cuestionamientos a la constructora y a otras entidades relacionadas al proyecto habitacional figura el comportamiento sísmico de las viviendas, la ausencia de elementos que garanticen rigidez estructural y riesgos de deformaciones.

Además, se incluyen reparos sobre deficiencias en la resistencia al fuego y una falta de acreditación en el aislamiento acústico entre las viviendas.

En esta línea, el ministro Poduje declaró que pusieron fin al contrato con la constructora y la llevaron al Ministerio Público para iniciar las acciones legales correspondientes .