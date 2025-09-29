“Estos años se me pasaron volando”: Manuel Pellegrini queda en la historia grande del Betis

Manuel Pellegrini es el técnico que más veces ha dirigido al Betis en la historia.

Manuel Pellegrini continúa haciendo historia en el Betis. En su sexta temporada a cargo del primer equipo el Ingeniero se consolidó como el técnico que dirigió más veces al cuadro andaluz que acaba de cumplir 118 años desde su fundación.

El triunfo de 2-0 ante Osasuna no solo fue la tercera victoria de los verdiblancos. También fue el duelo número 264 del Ingeniero en la banca de la escuadra, que le permite superar en una presencia al DT Lorenzo Serra Ferrer, el adiestrador mallorquín que ostentaba el récord.

En el entretiempo del partido ante los navarros, la directiva bética realizó un homenaje a este nuevo logro de Pellegrini, quien abril pasado ya se había consagrado como el entrenador con más victorias en la historia del club hispalense.

“Esto es una gran emoción, la de haber estado tantos partidos acá. No es fácil hacerlo en un club tan popular y con tanta pasión como el Betis, donde es difícil mantenerse. Se me han pasado volando estos seis años en Sevilla, pero han sido espectaculares”, aseguró el chileno en la conferencia de prensa posterior a la victoria.

Asimismo, el Ingeniero dejó sentidas palabras que algunos medios, incluso, interpretaron como una posible despedida. Tema prioritario entre la dirigencia del club que busca la extensión del contrato del DT.

“En todo este tiempo he disfrutado mucho de la afición, la ciudad, la cultura que hay acá… Yo voy a seguir trabajando por el Betis como si tuviera contrato por cinco años más”, explicó el chileno.

Victoria merecida

Más allá de los homenajes, el equipo sevillano ganó de manera contundente al elenco de Pamplona. Un 2-0 que suena hasta mezquino y que le permite a los andaluces escalar hasta la sexta posición, situación que destacó Pellegrini.

“Hicimos un partido bastante sólido, tanto en defensa como en ataque. Casi no cometimos errores. Ellos tuvieron una jugada en el inicio del segundo tiempo, pero lo controlamos bien con la posesión del balón”, dijo el DT.

En la misma línea, el adiestrador chileno destacó que “dejamos el arco en cero e hicimos dos goles. Con este triunfo nos metemos en puestos de Europa League y quedamos a solo un punto de los puestos de Champions League. Veníamos de competir el miércoles y no es fácil cuando la tensión es tan alta”.