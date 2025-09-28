Un contundente Betis vence a Osasuna y escala a la sexta posición en la tabla de LaLiga

Betis toma vuelo en LaLiga. El equipo de Manuel Pellegrini no tuvo mayores complicaciones para vencer de manera contundente a Osasuna por 2-0. Un primer tiempo brillante le permitió cimentar el triunfo, mientras que en el segundo lo administró con inteligencia.

El equipo del Ingeniero no se apuró. Fiel a su estilo, el equipo verdiblanco basó su juego en la posesión, con la paciencia necesaria para esperar el momento exacto de dar el golpe.

Sin embargo, el visitante tuvo el primer acercamiento, más por una desinteligencia de los sevillanos que por intenciones propias. Sofyan Amrabat dio hacia atrás para Natan y su pase corto obligó a una reacción de emergencia del meta Pau López, ante la insistencia del delantero croata Ante Budimir.

Tras ese susto inicial, el brasileño Antony se atrevió a disparar de lejos. En la primera, su remate se fue alto por muy poco; luego, su remate llegó lento a las manos de Sergio Herrera, golero del rojillo.

Entonces, los verdiblancos dieron el primer golpe. A los 20 minutos, Pablo Fornals apuró sobre la línea de fondo al zaguero visitante Catena y consiguió la pelota. Habilitó perfecto a Abde, quien remató a portería descubierta para el 1-0 de los andaluces.

La escuadra de Pamplona sintió el golpe y el local se llenó de confianza. A los 28’, el delantero colombiano de los béticos Cucho Hernández se atrevió desde lejos y su potente definición fue repelido por el golero Herrera.

Instantes más tarde, el meta del rojillo perdió un balón en la salida y el control quedó en los pies del cuadro del entrenador chileno. Abde quedó frente a la portería y el mismo arquero visitante salvó con los pies en el primer palo.

Los béticos no perdonaron en la siguiente. Cuando el reloj todavía no llegaba a los 38’, el zaguero franco-camerunés Enzo Boyomo perdió ante la marca de Fornals, balón que quedó en los pies de Cucho Hernández para definir con precisión desde el límite del área para el 2-0.

Cuando el duelo terminaba en su primera mitad, Osasuna intentó reaccionar. A los 44’, Valentin Rosier centró preciso para Budimir, pero el cabezazo del balcánico se fue por muy poco cerca del arco de Pau López para que se mantuviera la ventaja de los locales.

Sin contratiempos

Pero el equipo navarro intentó una respuesta en el tiempo complementario. El DT italiano Alessio Lisci dispuso dos cambios y, antes de los 5 minutos, ya había llegado de manera clara con un cabezazo de Catena y un remate de Víctor Muñoz que salvó López.

El atrevimiento de los rojillos dejaba espacios en el fondo, contexto en que la rapidez de los béticos podía hacer daño. Así ocurrió a los 56’, cuando una gran jugada combinada que acabó en un potente remate de Antony que el golero Herrera repelió de emergencia.

En la media hora final, los andaluces administraron su ventaja con inteligencia, mientras que su rival se fue apagando ante la férrea resistencia de los locales. Con esta victoria, los béticos suman 12 puntos para meterse en el sexto puesto, a siete del líder absoluto Barcelona.