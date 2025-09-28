SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Un contundente Betis vence a Osasuna y escala a la sexta posición en la tabla de LaLiga

El equipo de Manuel Pellegrini hizo un primer tiempo perfecto en Andalucía. Suficiente para marcar los goles que le permitieron su tercera victoria en el torneo. Un 2-0 que fue suficiente para apagar las intenciones de los navarros.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Betis dio cuenta de Osasuna para escalar en la tabla. FOTO. X @Osasuna.

Betis toma vuelo en LaLiga. El equipo de Manuel Pellegrini no tuvo mayores complicaciones para vencer de manera contundente a Osasuna por 2-0. Un primer tiempo brillante le permitió cimentar el triunfo, mientras que en el segundo lo administró con inteligencia.

El equipo del Ingeniero no se apuró. Fiel a su estilo, el equipo verdiblanco basó su juego en la posesión, con la paciencia necesaria para esperar el momento exacto de dar el golpe.

Sin embargo, el visitante tuvo el primer acercamiento, más por una desinteligencia de los sevillanos que por intenciones propias. Sofyan Amrabat dio hacia atrás para Natan y su pase corto obligó a una reacción de emergencia del meta Pau López, ante la insistencia del delantero croata Ante Budimir.

Tras ese susto inicial, el brasileño Antony se atrevió a disparar de lejos. En la primera, su remate se fue alto por muy poco; luego, su remate llegó lento a las manos de Sergio Herrera, golero del rojillo.

Entonces, los verdiblancos dieron el primer golpe. A los 20 minutos, Pablo Fornals apuró sobre la línea de fondo al zaguero visitante Catena y consiguió la pelota. Habilitó perfecto a Abde, quien remató a portería descubierta para el 1-0 de los andaluces.

La escuadra de Pamplona sintió el golpe y el local se llenó de confianza. A los 28’, el delantero colombiano de los béticos Cucho Hernández se atrevió desde lejos y su potente definición fue repelido por el golero Herrera.

Instantes más tarde, el meta del rojillo perdió un balón en la salida y el control quedó en los pies del cuadro del entrenador chileno. Abde quedó frente a la portería y el mismo arquero visitante salvó con los pies en el primer palo.

Los béticos no perdonaron en la siguiente. Cuando el reloj todavía no llegaba a los 38’, el zaguero franco-camerunés Enzo Boyomo perdió ante la marca de Fornals, balón que quedó en los pies de Cucho Hernández para definir con precisión desde el límite del área para el 2-0.

Cuando el duelo terminaba en su primera mitad, Osasuna intentó reaccionar. A los 44’, Valentin Rosier centró preciso para Budimir, pero el cabezazo del balcánico se fue por muy poco cerca del arco de Pau López para que se mantuviera la ventaja de los locales.

Sin contratiempos

Pero el equipo navarro intentó una respuesta en el tiempo complementario. El DT italiano Alessio Lisci dispuso dos cambios y, antes de los 5 minutos, ya había llegado de manera clara con un cabezazo de Catena y un remate de Víctor Muñoz que salvó López.

El atrevimiento de los rojillos dejaba espacios en el fondo, contexto en que la rapidez de los béticos podía hacer daño. Así ocurrió a los 56’, cuando una gran jugada combinada que acabó en un potente remate de Antony que el golero Herrera repelió de emergencia.

En la media hora final, los andaluces administraron su ventaja con inteligencia, mientras que su rival se fue apagando ante la férrea resistencia de los locales. Con esta victoria, los béticos suman 12 puntos para meterse en el sexto puesto, a siete del líder absoluto Barcelona.

Más sobre:FútbolBetisLaLigaOsasuna

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Violenta jornada en Ecuador por paro nacional: manifestante indígena fallecido y militares heridos en emboscada

Asociación de oficiales penitenciarios condenan amenazas a Gajardo: “Jamás avalaremos este tipo de conductas”

Investigan homicidio con arma cortopunzante de un hombre en la comuna de Parral

Confirman muerte de hombre que habría sido baleado por su madre en Chiguayante

UDI continúa ofensiva por Presupuesto 2026: Coloma exige al Presidente Boric “transparencia en materia de deuda”

Trump condena el tiroteo en iglesia en Michigan: “Esta epidemia de violencia debe terminar de inmediato“

Lo más leído

1.
La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

2.
Paula Nárvaez y postulación de Bachelet a la ONU: “No tengo dudas de que quienes quieren conducir los destinos de nuestra patria van a estar a la altura”

Paula Nárvaez y postulación de Bachelet a la ONU: “No tengo dudas de que quienes quieren conducir los destinos de nuestra patria van a estar a la altura”

3.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

4.
Alcaldesa de Quilpué por demolición de toma: “Frente a un desalojo de esta magnitud y origen nadie podría no tener dudas”

Alcaldesa de Quilpué por demolición de toma: “Frente a un desalojo de esta magnitud y origen nadie podría no tener dudas”

5.
Detienen a mujer de 64 años que era buscada por parricidios consumados en Chiguayante

Detienen a mujer de 64 años que era buscada por parricidios consumados en Chiguayante

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Servicios

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Sociedad por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Sociedad por TV y streaming

Asociación de oficiales penitenciarios condenan amenazas a Gajardo: “Jamás avalaremos este tipo de conductas”
Chile

Asociación de oficiales penitenciarios condenan amenazas a Gajardo: “Jamás avalaremos este tipo de conductas”

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Investigan homicidio con arma cortopunzante de un hombre en la comuna de Parral

Propuesta de ajuste fiscal: Briones acusa a Kast de decir “algo completamente falso” y lo emplaza a detallar recorte de US$ 6.000 millones
Negocios

Propuesta de ajuste fiscal: Briones acusa a Kast de decir “algo completamente falso” y lo emplaza a detallar recorte de US$ 6.000 millones

Grau apunta a “responsabilidad social y fiscal” en Presupuesto 2026 y anuncia proyecto de reforma al empleo público

Chile sentencia el negacionismo climático y refuerza su compromiso hacia la sostenibilidad global en Nueva York

Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que padece Ester Expósito
Tendencias

Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que padece Ester Expósito

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Ghost of Yotei: la venganza como motor

Preocupación en el Claro Arena: Pato Toledo se desploma en medio del partido de homenaje a los capitanes de la UC
El Deportivo

Preocupación en el Claro Arena: Pato Toledo se desploma en medio del partido de homenaje a los capitanes de la UC

Un contundente Betis vence a Osasuna y escala a la sexta posición en la tabla de LaLiga

Gustavo Álvarez justifica el alternativo once de la U: “Fue para evitar lesiones y al mismo tiempo dar oportunidades”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Ha ocurrido un milagro: un relato de Jaime Bayly
Cultura y entretención

Ha ocurrido un milagro: un relato de Jaime Bayly

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”

Ramón Díaz Eterovic: “Si uno quiere palpitar lo que se vive en cada país, es bueno empezar desde la novela negra”

Violenta jornada en Ecuador por paro nacional: manifestante indígena fallecido y militares heridos en emboscada
Mundo

Violenta jornada en Ecuador por paro nacional: manifestante indígena fallecido y militares heridos en emboscada

Trump condena el tiroteo en iglesia en Michigan: “Esta epidemia de violencia debe terminar de inmediato“

Ascienden a más de 66.000 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición