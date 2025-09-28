En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini recibe al Osasuna para no perder pisada en LaLiga
El cuadro verdiblanco llega al estadio La Cartuja con una racha de tres partidos consecutivos sin perder.
Minuto a minuto
Betis 2-0 Osasuna
¡Gol del Betis!
37′. Cucho Hernández tiene su premio. El futbolista colombiano vuelve a rematar desde fuera del área y logra romper con la resistencia de Sergio Herrera.
Remate del Betis
27′. Cucho Hernández encuentra los guantes de Sergio Herrera.
¡Gol del Betis!
21′. Pablo Fornals con el centro atrás y el marroquí Abde define con el arco vacío.
Dominio verdiblanco
15′. Pasado el primer cuarto de hora, el Betis comanda las acciones con 49% de la posesión, contra el 22% de la tenencia del Osasuna. El 29% restante es disputado.
¡Comienza el partido!
1′. El Betis de Manuel Pellegrini ya juega en casa ante Osasuna.
Homenaje al Ingeniero
Manuel Pellegrini recibe una placa en la previa al inicio del partido. El estadio lo ovaciona.
¿Cómo llega el Betis al partido con Osasuna?
El conjunto que dirige Manuel Pellegrini acumula una racha de tres partidos seguidos sin perder, dos por LaLiga y uno por la Europa League. En el certamen español viene de un empate ante Levante y una victoria sobre Real Sociedad. Por el torneo continental, en tanto, igualó con Nottingham Forest.
La oncena titular de Osasuna
La formación titular del Betis de Pellegrini
¡Bienvenidos a un nuevo minuto a minuto junto a El Deportivo!
En esta oportunidad les traemos la transmisión del partido entre el Betis de Manuel Pellegrini y el Osasuna, por la fecha siete de LaLiga.
