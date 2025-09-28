En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini recibe al Osasuna para no perder pisada en LaLiga

¿Cómo llega el Betis al partido con Osasuna?

El conjunto que dirige Manuel Pellegrini acumula una racha de tres partidos seguidos sin perder, dos por LaLiga y uno por la Europa League. En el certamen español viene de un empate ante Levante y una victoria sobre Real Sociedad. Por el torneo continental, en tanto, igualó con Nottingham Forest.