Tapando un penal en el último minuto: el Betis de Pellegrini vence con épica al Espanyol y se mete en zona de Champions

El Betis continúa a paso firme. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini consiguió un triunfo vital tras remontar en su visita al Espanyol. Fue un 2-1 en el RCDE Stadium para escalar a la cuarta posición de la LaLiga. El portero Pau López se consagró como la figura al contener un penal en el 90+13′.

Fue un inicio de estudio entre dos equipos intensos, sobre todo en el centro del campo. A ambos les costó tener profundidad en ataque. Eso sí, el cuadro local sorprendió a los béticos. Le arrebató la posesión y le impidió desplegar el juego que más le acomoda.

Si bien no hubo ocasiones, el Espanyol intentó proponer un poco más, aunque sin arriesgar en demasía. De hecho, en su primera ocasión llegó la apertura de la cuenta. Los pericos golpearon gracias a un tanto de Pol Lozano (15′), mientras los verdiblancos se quedaron reclamando una presunta infracción a Giovani Lo Celso.

El volante recibió en la medialuna y, de media vuelta, anotó un verdadero golazo, en el que nada pudo hacer el portero Pau López. Un fastigiado plantel bético insistió en la infracción, sin embargo, el gol fue validado.

Al Betis le costó salir del letargo y el Espanyol siguió complicando al cuadro dirigido por Pellegrini, que tuvo dificultades para hacer su mejor fútbol. Hubo poca conexión y casi nula verticalidad. No funcionó la maquinaria en general, mostrando una versión bastante lejana a la que suele acostumbrar. No hubo un buen rendimiento en conjunto, pero tampoco aparecieron las individualidades.

Eso sí, sobre el cierre del primer tiempo comenzó a tener más protagonismo con distribuciones más largas. Fue creciendo con el pasar de los minutos, pero aún sin estar cerca de la igualdad. Fue difícil sortear la agresiva e intensa propuesta de los locales, por lo que terminó yéndose a los vestuarios abajo en el marcador.

Remontada y triunfo clave

El Espanyol pareció salir mejor en el complemento. Se les vio superior tanto desde el juego en sí como en la actitud, pero esto duraría unos breves minutos.

Ya no había un dominador claro del trámite del encuentro. La más clara fue para el Betis. Fornals estrelló la pelota en el travesaño luego de un desvío del portero Mitrovic. Los pericos respondieron con una ocasión de Milla, que quedó mano a mano en el punto penal, pero sacó un débil remate.

La intensidad del primer tiempo se tradujo en ocasiones claras en el segundo y en el 55′ llegó el empate. Lo Celso sacó un preciso centro y ‘Cucho’ Hernández anticipó a la defensa para sellar un ajustado cabezazo.

Los que no habían aparecido en la mitad inicial, lo hicieron en la segunda. En el 62′, Abde Ezzalzouli puso en ventaja al Betis. Fornals habilitó con una delicadeza al atacante, que realizó un impecable control para quedar mano a mano y definió de gran manera. Gran contragolpe, en una muestra de contundencia por parte del Betis.

El elenco del Ingeniero logró resistir los embates locales, pero en el final se instaló la polémica. Tras un excesivo tiempo añadido que ya estaba cumplido, el árbitro Iosu Galech Apezteguía cobró un polémico penal por un manotazo de Valentín. Tras revisión y minutos de efusivos reclamos, Javi Puado se dispuso a patear. Sin embargo, el capitán local perdió el duelo con López, que se transformó en el héroe al parar el remate en el decimotercer minuto de descuento, abrochando un triunfo trascendental.

El Betis se quedó con tres puntos vitales en su aspiración por instalarse en puestos de Champions League. Los verdiblancos marchan en el cuarto puesto, con 15 unidades. Están uno por debajo del Villarreal y dos por sobre el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.