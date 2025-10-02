Triunfo clave para Pellegrini: el Betis alcanza su primera victoria en la Europa League ante el Ludogorest en Bulgaria.

El Betis logró una victoria contundente por 2-0 ante el Ludogorets en la segunda jornada de la Europa League, en un partido disputado en el Huvepharma Arena bajo condiciones complicadas, con lluvia y un césped blando que condicionó el juego. Con esta victoria, el conjunto de Manuel Pellegrini refuerza su posición en la fase de liga y demuestra que su proyecto internacional avanza con paso firme. En el debut habían empatado ante el Nottingham Forest.

El inicio del partido fue de estudio mutuo. Los primeros minutos estuvieron marcados por las interrupciones y una intensidad alta, donde ambos equipos buscaban controlar el balón sin arriesgar demasiado. El local intentó aprovechar la velocidad de sus atacantes, pero la defensa del elenco andaluz, bien posicionada, neutralizó cualquier intento de profundidad. La primera situación de peligro llegó a los 11 minutos, cuando el equipo español buscó espacios en el área búlgara sin éxito.

A los 24 minutos, Giovani Lo Celso avisó con un disparo desde fuera del área que obligó a una buena intervención del portero Sergio Padt. La insistencia del argentino se concretó siete minutos después con un golazo que abrió el marcador: un potente remate de zurda desde el límite del área al segundo palo que no dejó opción al arquero. Con el 0-1, el Betis empezó a dominar territorialmente, mientras el Ludogorets mostraba una posesión estéril en la zona medular.

El final del primer tiempo estuvo marcado por un susto: Son, tras una falta al borde del área, obligó al golero Álvaro Vallés a un estirado remate que se fue apenas por encima del travesaño. El árbitro también mostró amarilla a Junior Firpo por una entrada sobre Marcus. Con el 0-1 se llegó al descanso, dejando al Betis con una ventaja justa y un planteamiento que Pellegrini esperaba sostener en la segunda mitad.

En la segunda parte, el equipo verdiblanco volvió a salir con intensidad, aunque cedió un poco el balón al Ludogorets, que trató de presionar la salida visitante. A los 54 minutos llegó el segundo tanto verdiblanco: un remate de Junior Firpo tras un centro de Ruibal que tocó en Son y se desvió en propia puerta, sellando el 0-2. La acción combinó calidad, presión y fortuna, dejando al Betis cómodo y con el partido prácticamente decidido.

La segunda mitad también estuvo marcada por cambios. Pellegrini movió piezas para cuidar jugadores con amarilla y dar descanso a Lo Celso, Marc Roca, Ruibal y Junior, ingresando Amrabat, Fornals, Ricardo Rodríguez y Ortiz. Por su parte, el Ludogorets intentó reaccionar con sustituciones, pero no logró inquietar la portería de Vallés. El partido dejó además situaciones de tensión, como la lesión de Kurtulus, quien tuvo que abandonar el campo al minuto ocho tras un mal apoyo de rodilla en un duelo con Junior Firpo, y un choque aéreo entre Natan y Almeida que requirió atención médica. Ninguno de estos incidentes alteró la tranquilidad verdiblanca, que mantuvo la portería en cero y consolidó la victoria.

El Betis se lleva así tres puntos vitales, que refuerzan la confianza de un equipo que apunta a ser protagonista en Europa, tal como hace algunos meses, cuando alcanzaron la final de la Conference League.