El Niño Maravilla conquista al Pizjuán: Alexis Sánchez lidera la histórica goleada del Sevilla ante el Barcelona.

El Sevilla logró una histórica goleada sobre el Barcelona por 4-1 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, un triunfo que quedará marcado por la actuación brillante de Alexis Sánchez. Desde los primeros minutos, el conjunto andaluz impuso su ritmo, dominando la posesión, presionando alto y mostrando una intensidad que desbordó a uno de los favoritos de LaLiga. El cuadro de Hansi Flick, con ausencias sensibles, no encontró respuestas ante un equipo local que supo combinar inteligencia táctica con velocidad y precisión. Cada acción de ataque pasaba por el Niño Maravilla, dictando el ritmo y obligando a la defensa rival a replegarse y cometer errores. El formado en Cobreloa se retiró ovacionado en los descuentos.

El primer gran momento llegó en el minuto 10, cuando un penal sancionado tras una disputa dentro del área permitió a Sánchez abrir el marcador. Su ejecución fue impecable: engañó a Szczesny con un disparo cruzado que mostró su temple. Ese gol no solo puso al Sevilla por delante, sino que marcó el tono de un partido donde el chileno sería el protagonista absoluto. Con 36 años y casi 10 meses, Alexis se convirtió en el exjugador blaugrana más veterano en anotar al Barcelona en LaLiga.

Gabriel Suazo, por su parte, firmó un encuentro sobresaliente en la zaga. Su capacidad para recuperar balones, ofrecer coberturas precisas y distribuir con claridad la pelota fue fundamental para que el Sevilla mantuviera la estructura defensiva mientras el tocopillano lideraba la ofensiva.

🎯 ¡Alexis Sánchez adelanta al @SevillaFC desde los once metros!



LALIGAHighlights | SevillaBarça pic.twitter.com/QIFcgCrNG5 — LALIGA (@LaLiga) October 5, 2025

Estadísticamente, el rendimiento de ambos jugadores fue igualmente decisivo. Alexis Sánchez cerró el encuentro con un gol, 32 toques de balón, cinco en el área rival, 12 pases precisos de 17 intentos (13 %), seis acciones defensivas y un disparo a puerta de dos intentos. Suazo, por su parte, aportó equilibrio con 43 toques, 17 pases precisos de 22, dos toques en área rival, cinco entradas exitosas, cuatro duelos terrestres ganados y uno aéreo.

El segundo gol sevillista llegó en el minuto 36 y reflejó la perfecta sincronización. Una recuperación brillante de Suazo inició la jugada, entregando el balón a Rubén Vargas, quien filtró un pase preciso para que Isaac Romero definiera con tranquilidad ante Szczesny. Aunque el delantero de 25 años firmó la definición, la jugada fue producto del dominio colectivo.

El Barcelona intentó reaccionar y, en el descuento de la primera mitad, Marcus Rashford logró recortar distancias. La segunda mitad mostró un equipo local más equilibrado, capaz de manejar la presión y mantener a raya a un conjunto visitante que no logró imponer su habitual agresividad ofensiva. La jugada más determinante del complemento llegó a los 75 minutos, cuando Robert Lewandowski erró un penal que significaba el 2-2. Finalmente, en los descuentos, José Ángel Carmona puso el 3-1 en un contraataque. Justo después, el Niño Maravilla se retiró ovacionado. En el séptimo de agregado, Akor Adams anotó el cuarto.

El triunfo del Sevilla no solo es importante por los tres puntos, sino también por la contundencia con que el equipo se impuso ante un cuadro que llegaba invicto. Alexis Sánchez volvió a demostrar que sigue siendo un jugador capaz de decidir partidos, elevando el nivel de sus compañeros y dejando claro por qué su carrera está marcada por actuaciones memorables. Los tres puntos los meten en la parte alta de LaLiga, ya que escalan al cuarto lugar.