El registro histórico que logró Alexis Sánchez con su gol por el Sevilla ante el Barcelona

El Sevilla se impuso sobre el Barcelona, por 4-1, con una anotación de Alexis Sánchez. El chileno encaminó la goleada del cuadro andaluz y marcó en el reencuentro con su exequipo.

El Niño Maravilla hizo válida la ley del ex ante los culés. A los 13 minutos, el nacional se hizo cargo de un penal. Isaac generó el cobro en una disputa con Ronald Araujo en línea de fondo. Ahí, el uruguayo enganchó al atacante.

Tras revisión en el VAR, el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz señaló la pena máxima. Alexis batió a Wojciech Szczesny con un remate cruzado, desatando la algarabía en el Sánchez-Pizjuán.

La marca de Alexis Sánchez tras marcarle al Barcelona

El nacional había anticipado el duelo y fue consultado por un recordado tanto que le anotó al Sevilla en 2013. También habló sobre la posibilidad de marcarle al cuadro culé, en lo que sería un anticipo: “Me acuerdo de aquel tanto. La enganché y entró por el segundo palo. Ahora me toca marcarle al Barcelona, y ante los sevillistas en el Sánchez-Pizjuán. Ojalá se dé...”, indicó en diálogo con AS.

El delantero de 36 años se volvió a ver las caras con un viejo conocido. Se trató de la quinta oportunidad en la que enfrentó al Barcelona tras haber vestido por tres temporadas la camiseta azulgrana, luego de llegar en 2011. Sus anteriores enfrentamientos fueron por Champions League: dos con el Arsenal, uno con el Manchester United y otro con el Inter de Milán. Nunca pudo vencer al Barcelona. De hecho, en todos había perdido. Ahora, por LaLiga, consiguió su primera victoria sobre los catalanes.

Con su anotación, el tocopillano se metió en la historia del certamen español al conseguir un registro inédito. Con 36 años y 290 días, Alexis Sánchez se convirtió en el exfutbolista del Barcelona más veterano que le marcó al conjunto catalán en un partido de LaLiga, según informó el estadístico hispano MisterChip.