Celebra ante su exequipo: revisa el gol de Alexis Sánchez por el Sevilla ante el Barcelona

El Sevilla celebra de la mano de Alexis Sánchez. El Niño Maravilla anotó desde el punto penal e hizo válida la ley del ex ante el Barcelona. El chileno abrió la cuenta a los 13 minutos.

El nacional fue quien se generó el cobro. Disputó la pelota con Ronald Araujo en la línea de fondo. Ahí, el uruguayo enganchó al atacante, quien cayó en el área.

El árbitro Alejandro Muñiz Ruiz fue llamado por el VAR y tras revisión, el colegiado señaló la pena máxima. Fue una jugada polémica, que desató efusivos reclamos en el banco azulgrana. En tanto, Alexis se hizo cargo de la responsabilidad y batió a Wojciech Szczesny con un remate cruzado, desatando la algarabía en el Sánchez Pizjuán.

Se vuelven a encontrar

El delantero de 36 años se volvió a ver las caras con un viejo conocido. Se trata de la quinta oportunidad en la que se mide ante el elenco culé.

El Niño Maravilla llegó en 2011 a la tienda culé, vistiendo la camiseta azulgrana durante tres temporadas. Fue su segundo club en Europa tras brillar en el Udinese. Ahora, vuelve a enfrentar los catalanes.

Todos sus anteriores enfrentamientos fueron por Champions League: dos con el Arsenal, uno con el Manchester United y otro con el Inter de Milán. Nunca pudo vencer al Barcelona. De hecho, en todos perdió.

En ese sentido, Sánchez anticipó el duelo y fue consultado por un recordado tanto que le anotó al Sevilla en 2013. También habló sobre la posibilidad de ahora marcarle al cuadro culé. “Me acuerdo de aquel tanto. La enganché y entró por el segundo palo. Ahora me toca marcarle al Barcelona, y ante los sevillistas en el Sánchez-Pizjuán. Ojalá se dé...”, anticipó en diálogo con AS.