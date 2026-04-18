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    Irán confirma el cierre del estrecho de Ormuz hasta que EE.UU. levante el bloqueo

    La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní corroboró la medida y advirtió que ningún buque debe aproximarse al paso marítimo, porque su accionar sería considerado “cooperación con el enemigo” y la nave pasaría a ser "un objetivo".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

    La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán confirmó la tarde de este sábado el cierre del estrecho de Ormuz a todo buque civil y advirtió que solo levantará la medida cuando Estados Unidos desista de su bloqueo a los puertos iraníes.

    “Después de la violación del acuerdo de alto el fuego, el enemigo estadounidense no levantó el bloqueo naval sobre los buques y puertos iraníes, así que el estrecho de Ormuz quedará cerrado desde esta tarde y hasta que el bloqueo se levante”, detalló la Armada en un comunicado difundido por la televisión pública iraní IRIB.

    En el escrito advierte que “ningún buque de ningún tipo debe levar anclas en el golfo Pérsico ni el mar de Omán ni aproximarse al estrecho de Ormuz”, porque sería considerado “cooperación con el enemigo” y esa embarcación que incumpla la orden “será un objetivo”.

    Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó al respecto que el paso marítimo “está bajo control de la República Islámica de Irán” luego de “responder con decisión al intento de Estados Unidos de retirar las minas”, un último hecho que calificó como una violación del alto al fuego.

    El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf. Foto: Archivo.

    “La situación escaló hasta cerca de la confrontación, pero el enemigo se retiró. Si hay tráfico ahora mismo en el estrecho es porque el control del estrecho está en nuestras manos”, afirmó el político.

    Qalibaf criticó además el bloqueo estadounidense por ser “una decisión imprudente e ignorante”.

    “Es imposible que otros pasen por el estrecho si nosotros no podemos. Si Estados Unidos no levanta el bloqueo, el tránsito a través del estrecho de Ormuz estará restringido, indudablemente”, advirtió.

    Más sobre:IránArmada de la Guardia RevolucionariaEstrecho de OrmuzEstados UnidosCierreBloqueoMohamad Baqer Qalibaf

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