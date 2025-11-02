Al Betis de Manuel Pellegrini le basta un tiempo para arrollar al Mallorca y volver a la senda de la victoria en LaLiga

El Betis de Manuel Pellegrini vuelve a la senda de la victoria en LaLiga. Y es que luego de no poder sumar de a tres puntos en los duelos frente a Villarreal y Atlético de Madrid, con un empate 2-2 y una caída por 2-0, respectivamente, el conjunto de Andalucía recuperó la sonrisa con una contundente goleada por 3-0 ante el Mallorca, en el estadio La Cartuja de Sevilla.

Más allá del componente anímico por volver a las celebraciones en el certamen ibérico luego de largo rato, el triunfo representa un alza en la tabla de posiciones para los verdiblancos. Escalaron del octavo puesto hasta el quinto, alcanzando las 19 unidades y ubicándose en zona de Europa League. Igualmente, el objetivo sigue siendo la cuarta plaza, que da pasajes a la Champions.

Exhibición en el primer tiempo

Teniendo en cuenta el deterioro futbolístico que representaba el Mallorca (marchaban 17° con apenas 9 puntos), el equipo del Ingeniero no demoró en manejar el compromiso y provocar el desequilibrio en el marcador. A los 10′, el cuadro bético asumió el protagonismo a través de Antony, que comenzó a encarar con agresividad por la banda derecha. El brasileño emprendió una gran jugada personal, acumulando rivales y asociándose con el colombiano Juan ‘Cucho’ Hernández. Tras la pared con el cafetero, el ex Manchester United sacó un zurdazo ajustado desde fuera del área. Inatajable.

¡GOLAAAAAZO DE REAL BETIS!



Antony remató desde afuera del área y anotó el 1-0 ante Mallorca.#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/stHZ8erQDC — DSPORTS (@DSports) November 2, 2025

La anotación del delantero estrella de Pellegrini ayudó a que se abrieran los espacios en el fondo, pues el elenco visitante decidió salir a buscar el empate, mediante la insistencia de Vedat Muriqi (el kosovar tuvo un cabezazo peligroso a los 26′). Justamente, fue en ese adelantamiento que los verdiblancos coparon el territorio rival y no perdonaron al momento de estirar la diferencia.

Primero, a los 34′, Antony volvió a brillar. El paulista se cargó una vez más por el sector diestro, juntando pases con Héctor Bellerín. Una vez se vio en solitario en la cercanía del área, la volvió a ajustar con potencia hacia un palo. Golazo de alta factura.

¡ANTONY ES IMPARABLE, OTRO GOLAZO!



El delantero brasileño marcó el 2-0 ante Mallorca con un derechazo letal.#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/TrusTbRzG6 — DSPORTS (@DSports) November 2, 2025

Tres minutos después, el brasileño pasó de goleador a asistidor. Allí, le dejó servida la tercera cifra al marroquí Abde Ezzalzouli. El africano capturó el centro atrás y definió justo antes del cierre del argentino Pablo Maffeo. Una ráfaga letal para rematar la primera mitad y, a la larga, el compromiso.

¡EN UNA RÁFAGA, GOLEA REAL BETIS!



Abde apareció solo en el punto penal y anotó el 3-0 ante Mallorca en 35´.#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/A9Lsle3Z1n — DSPORTS (@DSports) November 2, 2025

Con estos feroces 45′, el Betis vuelve a ubicarse en zona de torneos internacionales, mirando de reojo al Atlético de Madrid, último elenco que se está metiendo en la próxima Champions League. En la jornada venidera, el equipo de Manuel Pellegrini se enfrentará a un complicado Valencia, que viene de ser goleado por el Real Madrid. Eso sí, a mitad de semana, tendrá un desafío en la Europa League, cuando reciban al Olympique de Lyon.