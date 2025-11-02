Con Palacios como titular: Boca Juniors vence en el epilogo a Estudiantes y es líder en Argentina

Boca Juniors logró un triunfo clave en La Plata al superar 2-1 a Estudiantes, en un duelo que se definió con un penal en el tiempo añadido convertido por Miguel Merentiel. El equipo xeneize capitalizó sus oportunidades para sumar tres puntos decisivos en su lucha por la parte alta del certamen argentino. Por ahora son líderes de la Zona A del Clausura, con 23 puntos, los mismos que Unión. Carlos Palacios fue titular y Williams Alarcón se quedó en el banco de suplentes.

El inicio mostró un encuentro parejo. Exequiel Zeballos avisó en el primer minuto con un remate cruzado que pasó cerca, mientras Edwuin Cetré respondió con un intento elevado a los 5’. Los roces comenzaron temprano y el árbitro debió intervenir con tarjetas. Milton Giménez y Edwuin Cetré fueron amonestados antes de los 20’.

Zeballos y Merentiel generaron peligro y, sobre el cierre de la primera mitad, llegó una jugada que pudo abrir el marcador. Facundo Rodríguez cometió penal sobre Zeballos a los dos minutos de añadido, pero el Changuito estrelló su remate en el poste izquierdo. El partido se fue al descanso sin goles.

El complemento arrancó con mayor ritmo. Tiago Palacios amenazó para Estudiantes con un remate al travesaño a los 47’, pero dos minutos después fue Boca quien golpeó primero. Milton Giménez habilitó en profundidad a Zeballos, quien esta vez no falló y definió cruzado para el 1-0 a los 49’. La ventaja obligó al local a adelantar líneas.

A los 57’, el elenco platense encontró la igualdad. Agustín Marchesín cometió penal sobre Cristian Medina y Cetré transformó la ejecución con un remate al centro del arco. El empate reforzó el envión del conjunto dirigido por Eduardo Domínguez, con Santiago Núñez y Mikel Amondarain generando peligro en acciones de balón detenido.

El tramo final se disputó en campo xeneize, aunque Boca respondió con cambios que refrescaron su ataque. Ander Herrera y Malcom Braida ingresaron para explotar los espacios que dejaba Estudiantes, obligado a ir por el triunfo. Palacios salió sustituido en el minuto 68.

Cuando el encuentro parecía destinado al reparto de puntos, llegó la jugada decisiva. En el cuarto minuto de adición, Herrera cayó en el área tras una infracción de Fabricio Pérez. El árbitro Leandro Hilfer cobró penal y, tras protestas locales, Merentiel ejecutó con potencia al palo derecho para el 2-1. El delantero selló así la victoria en el epílogo.

Estudiantes buscó la igualdad hasta el cierre. Núñez tuvo una ocasión de cabeza que exigió a Marchesín, y Pérez remató desviado en la última acción del partido.