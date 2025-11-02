OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
El Deportivo

Con Palacios como titular: Boca Juniors vence en el epilogo a Estudiantes y es líder en Argentina

El equipo dirigido por Claudio Ubeda alcanza la cima del Torneo Clausura.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica

Boca Juniors logró un triunfo clave en La Plata al superar 2-1 a Estudiantes, en un duelo que se definió con un penal en el tiempo añadido convertido por Miguel Merentiel. El equipo xeneize capitalizó sus oportunidades para sumar tres puntos decisivos en su lucha por la parte alta del certamen argentino. Por ahora son líderes de la Zona A del Clausura, con 23 puntos, los mismos que Unión. Carlos Palacios fue titular y Williams Alarcón se quedó en el banco de suplentes.

El inicio mostró un encuentro parejo. Exequiel Zeballos avisó en el primer minuto con un remate cruzado que pasó cerca, mientras Edwuin Cetré respondió con un intento elevado a los 5’. Los roces comenzaron temprano y el árbitro debió intervenir con tarjetas. Milton Giménez y Edwuin Cetré fueron amonestados antes de los 20’.

Zeballos y Merentiel generaron peligro y, sobre el cierre de la primera mitad, llegó una jugada que pudo abrir el marcador. Facundo Rodríguez cometió penal sobre Zeballos a los dos minutos de añadido, pero el Changuito estrelló su remate en el poste izquierdo. El partido se fue al descanso sin goles.

El complemento arrancó con mayor ritmo. Tiago Palacios amenazó para Estudiantes con un remate al travesaño a los 47’, pero dos minutos después fue Boca quien golpeó primero. Milton Giménez habilitó en profundidad a Zeballos, quien esta vez no falló y definió cruzado para el 1-0 a los 49’. La ventaja obligó al local a adelantar líneas.

A los 57’, el elenco platense encontró la igualdad. Agustín Marchesín cometió penal sobre Cristian Medina y Cetré transformó la ejecución con un remate al centro del arco. El empate reforzó el envión del conjunto dirigido por Eduardo Domínguez, con Santiago Núñez y Mikel Amondarain generando peligro en acciones de balón detenido.

El tramo final se disputó en campo xeneize, aunque Boca respondió con cambios que refrescaron su ataque. Ander Herrera y Malcom Braida ingresaron para explotar los espacios que dejaba Estudiantes, obligado a ir por el triunfo. Palacios salió sustituido en el minuto 68.

Cuando el encuentro parecía destinado al reparto de puntos, llegó la jugada decisiva. En el cuarto minuto de adición, Herrera cayó en el área tras una infracción de Fabricio Pérez. El árbitro Leandro Hilfer cobró penal y, tras protestas locales, Merentiel ejecutó con potencia al palo derecho para el 2-1. El delantero selló así la victoria en el epílogo.

Estudiantes buscó la igualdad hasta el cierre. Núñez tuvo una ocasión de cabeza que exigió a Marchesín, y Pérez remató desviado en la última acción del partido.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalEstudiantesEstudiantes de La PlataCarlos PalaciosWilliams AlarcónBoca Juniors

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Moneda conmemorativa de Maradona causa furor en Argentina: se agotó en tres días

Oro y mármol en el baño Lincoln: Trump anuncia nueva remodelación en la Casa Blanca

Incendio en tres viviendas deja a un hombre fallecido y 15 damnificados en Caldera

La Florida celebra 126 años con festival itinerante de arte y cultura gratuito en sus barrios

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale

Quién es Doca, el número dos del Comando Vermelho que sigue prófugo tras letal operación policial en Río de Janeiro

Lo más leído

1.
10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

2.
Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

3.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

4.
Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

Incendio en tres viviendas deja a un hombre fallecido y 15 damnificados en Caldera
Chile

Incendio en tres viviendas deja a un hombre fallecido y 15 damnificados en Caldera

La Florida celebra 126 años con festival itinerante de arte y cultura gratuito en sus barrios

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

Grau por rechazo del Presupuesto: “Chile Vamos ha tomado la lógica de Republicanos y espero que después de la elección retome una actitud más dialogante”
Negocios

Grau por rechazo del Presupuesto: “Chile Vamos ha tomado la lógica de Republicanos y espero que después de la elección retome una actitud más dialogante”

En la hora del adiós: Viaje a los inicios de Telefónica en Chile

La aventura neoyorquina de Corbo, Hurtado y Larraín

Moneda conmemorativa de Maradona causa furor en Argentina: se agotó en tres días
Tendencias

Moneda conmemorativa de Maradona causa furor en Argentina: se agotó en tres días

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale

La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para situaciones estresantes

Al Betis de Manuel Pellegrini le basta un tiempo para arrollar al Mallorca y volver a la senda de la victoria en LaLiga
El Deportivo

Al Betis de Manuel Pellegrini le basta un tiempo para arrollar al Mallorca y volver a la senda de la victoria en LaLiga

Con Palacios como titular: Boca Juniors vence en el epilogo a Estudiantes y es líder en Argentina

Alejandro Tabilo gana un extenso partido de tres horas en su entreno en Atenas y ahora se medirá ante Novak Djokovic

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”
Cultura y entretención

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”

Luis Jara lanza su primer libro autobiográfico: “Acá no hay arrepentimiento de nada”

El último acto de Héctor Noguera, un apóstol de la cultura chilena

Oro y mármol en el baño Lincoln: Trump anuncia nueva remodelación en la Casa Blanca
Mundo

Oro y mármol en el baño Lincoln: Trump anuncia nueva remodelación en la Casa Blanca

Quién es Doca, el número dos del Comando Vermelho que sigue prófugo tras letal operación policial en Río de Janeiro

Trump sobre Xi Jinping y eventual acción militar de China sobre Taiwán: “Él conoce las consecuencias”

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”