Hoy se pueden quedar con la corona: los resultados que le dan el título a Coquimbo Unido

Este fin de semana se desarrollará en el país la 26° fecha de la Liga de Primera y, a cinco jornadas del final, Coquimbo Unido puede coronarse campeón del fútbol chileno.

Para lograrlo con dicha anticipación, los Piratas necesitan que se cumpla solo un resultado, más allá de lo que pase en las otras canchas del fútbol chileno.

Los aurinegros deben salir victoriosos del duelo frente a Unión La Calera, que se jugará este domingo (17.30 horas) en la Cuarta Región.

A la misma hora, Universidad Católica recibirá a O’Higgins en el Claro Arena. Sin embargo, si los piratas vencen en su duelo, de ninguna manera un festejo cruzado puede amagar la fiesta que ya se prepara en el norte del país. La UC es el más cercano perseguidor de los nortinos con 48 puntos, versus los 62 que acumula Coquimbo.

Los otros resultados

En caso que los dirigidos por González empaten o pierdan con los cementeros, van a necesitar que la UC pierda o empate con O’Higgins para poder levantar la corona.

Si Coquimbo pierde, y la UC gana, la distancia se podría acortar a 11 unidades con 12 por disputar.. Bajo ese escenario, los de la Cuarta Región deberán definir el título el próximo fin de semana frente a Palestino, en La Cisterna.

El calendario de Coquimbo Unido

Fecha 26: Coquimbo Unido vs. Unión La Calera

Fecha 27: Palestino vs. Coquimbo Unido

Fecha 28: Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena

Fecha 29: U. de Chile vs. Coquimbo Unido

Fecha 30: Coquimbo Unido vs. Unión Española



