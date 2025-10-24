Marcelo Díaz lamenta la baja de Charles Aránguiz para la U en el Clásico Universitario ante la UC.

La UC y la U se preparan para un nuevo Clásico Universitario. El de este domingo a las 12.30 horas se marcará un hito: será el primero disputado en el Claro Arena, el moderno recinto cruzado inaugurado este año. Fernando Zampedri y Marcelo Díaz coincidieron en el carácter especial del duelo.

“Siempre es un partido distinto, de los más lindos y esperados”, señaló el goleador histórico y capitán del equipo de Daniel Garnero, que acumula seis triunfos consecutivos. “Será el primer clásico en nuestra nueva casa, con nuestra gente, y eso nos da una motivación muy alta. Estamos enfocados en mantener este invicto y seguir sumando hacia el objetivo de clasificar a una copa internacional”, añadió el delantero, que podría igualar el récord histórico de goles ante la U con la camiseta cruzada.

Zampedri y Díaz en el último Clásico Universitario. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Desde la vereda azul, Marcelo Díaz puso el foco en el desgaste tras el empate ante Lanús por la Copa Sudamericana, pero aseguró que el plantel está preparado. “Hasta ayer nuestro foco estaba en Lanús, pero desde hoy pensamos en Católica. Sabemos cómo juegan, ellos saben cómo jugamos nosotros. Va a ser un lindo partido, sin favoritos”, comentó el capitán laico.

Díaz también destacó la necesidad de consolidar la “habitualidad” competitiva que pregona Gustavo Álvarez. “Nos tenemos que acostumbrar a competir más, a disputar varios torneos al mismo tiempo. Eso eleva el nivel del fútbol chileno”, afirmó, antes de lamentar la baja de Charles Aránguiz: “Hablar de Charles es hablar de amor al fútbol. Es nuestro emblema y lo vamos a extrañar”.

En la recta final del campeonato, ambos equipos pelean por el Chile 2, el segundo cupo a la próxima Copa Libertadores. “Pensamos en seguir ganando. Es clave para acercarnos al objetivo”, remarcó Zampedri.