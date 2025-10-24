SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Las dos caras de la U de Álvarez: las decisiones que el DT deberá tomar para llegar a la final de la Copa Sudamericana

Dos tiempos muy marcados tuvo Universidad de Chile ante un rival como Lanús, que desplegó en la cancha del Estadio Nacional su modelo de juego pragmático y eficiente. El ingreso de Di Yorio y la subida de Hormazábal fueron relevantes para dar con el empate. Todo parece indicar que el DT dispondrá de lo mejor en el clásico del domingo ante la UC.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
La U de Gustavo Álvarez tuvo dos tiempos muy distintos ante Lanús. ANDRES PINA/ATON CHILE

Dos tiempos muy distintos. Es el resumen de lo que le sucedió a Universidad de Chile ante Lanús, en la soledad del Estadio Nacional, por las semifinales de la Copa Sudamericana. Si el final de la primera mitad generó preocupación y desconcierto, lo sucedido en el segundo periodo le da más optimismo y coloca al equipo en otra posición de cara a una revancha que será compleja el próximo jueves, en Buenos Aires.

Estaba más o menos establecido que sería un encuentro con posturas distintas desde lo táctico y posicional. Así fue. Los azules asumieron el protagonismo desde el arranque, con la posesión como herramienta principal, ante un rival conocido por su orden y pragmatismo, cerrándose en su terreno para salir de contragolpe. Pero con dos periodos diametralmente opuestos. Gustavo Álvarez apostó por mantener su estructura tradicional, usando a Fabián Hormazábal como un tercer central, con la presencia de Israel Poblete y Charles Aránguiz en el eje, más Nicolás Guerra como ariete (en desmedro de Lucas Di Yorio).

La idea inicial no resultó. Pese a contar con el 79% de posesión y 328 pases contra apenas 63 del Granate, solo acertó al marco en tres de 10 remates. Las métricas eran insulsas ante la poca capacidad de generar peligro real. Mientras tanto, todo lo contrario sucedió con la escuadra de Mauricio Pellegrino, que fue eficaz 100% y aprovechó las desconcentraciones en defensa de los laicos. “El resultado era uno y el trámite otro. El partido con Estudiantes (…) en el segundo tiempo fuimos dominadores y erramos muchos goles. La diferencia entre ese partido y éste fue la contundencia”, dijo el DT luego del encuentro.

En efecto, lo sucedido en los 45′ iniciales se pareció a lo que fue el duelo ante el Pincharrata, por la Copa Libertadores. Para fortuna del equipo del chuncho, el desenlace fue distinto. Y los guarismos lo reflejan. Acertó a la puerta seis de 12 remates, contando los dos goles y un tiro de Hormazábal en el travesaño. Álvarez esperó una hora de juego para mover el tablero. Entró Di Yorio en lugar de un opaco Guerra. Se pensaba que, por los espigados y rústicos zagueros de Lanús, era más conveniente usar a un 9 no referencial. Sin embargo, sirvió más para el partido la ubicación del ex Everton, para ir contra Izquierdoz y Canale.

La salida de Maxi Guerrero le dejó toda la banda a Fabián Hormazábal. El ex O’Higgins fue uno de los puntos altos en la segunda mitad, aportando con profundidad. ¿La U debiese jugar con cuatro en el fondo en favor de su lateral diestro? Esa es una de las interrogantes que deberá dilucidar Álvarez, porque la revancha en Argentina será un partido distinto, partiendo por el ambiente (estadio lleno, todo en contra).

“Yo hablé de que íbamos a enfrentar a un equipo organizado y práctico. Que si controlábamos la pelota, iba a haber poco espacio y muchos jugadores para atacar y defender en espacio grande. Y creo que el partido fue así. Fue una constante durante los 100 minutos que jugamos”

Charles Aránguiz, otro bastión del equipo, afirmó después del encuentro del jueves: “Fuimos más ordenados en el segundo tiempo, le dimos mucha seguridad a la pelota y concretamos las que tuvimos. En general, el partido fue bueno para nosotros, pero cometimos errores en el primer tiempo que en el segundo no”.

En el medio de la serie ante los argentinos cae el Clásico Universitario del domingo, ante una UC que viene en racha. Se trata de un partido clave en la pelea por el Chile 2 para la Libertadores 2026. Todo indica que Álvarez dispondrá de lo mejor que tenga disponible para visitar el Claro Arena, salvo por la ausencia clave de Aránguiz, expulsado ante Palestino. ¿Marcelo Díaz o Sebastián Rodríguez? Otra inquietud que dejó el choque con Lanús fue la salida obligada de Matías Sepúlveda, lesionado. Lo relevó Felipe Salomoni.

Desde lo estadístico, la U mantuvo su invicto ante elencos argentinos como local en duelos “mata-mata” de torneos Conmebol. Tendrá que cruzar la cordillera, donde vivió un episodio traumático hace meses, en busca de la clasificación a la final. Pero antes tiene otra parada igual de relevante: un clásico.

Lee también:

Más sobre:FútbolCopa SudamericanaLa ULanúsUniversidad de ChileGustavo ÁlvarezMauricio PellegrinoLa Tercera PM

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

MEO entrega detalles de la denuncia que ingresará por caso SQM: “La Fiscalía tiene que hacerse responsable”

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, los animadores de Viña, participan en los Premios Billboard

Ministerio Público presentará querella de capítulos contra exfiscal Manuel Guerra

Cencosud se baja de la carrera por la operación de Carrefour en Argentina

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Corte de Antofagasta fija fecha para audiencia por desafuero de diputado Sebastián Videla

Lo más leído

1.
“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

2.
Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

3.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

4.
Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

5.
Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

¿Dónde voto en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias?

¿Dónde voto en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias?

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Perú por la Liga de Naciones Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Perú por la Liga de Naciones Femenina

Rating del jueves 23 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 23 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

MEO entrega detalles de la denuncia que ingresará por caso SQM: “La Fiscalía tiene que hacerse responsable”
Chile

MEO entrega detalles de la denuncia que ingresará por caso SQM: “La Fiscalía tiene que hacerse responsable”

Ministerio Público presentará querella de capítulos contra exfiscal Manuel Guerra

Corte de Antofagasta fija fecha para audiencia por desafuero de diputado Sebastián Videla

Cencosud se baja de la carrera por la operación de Carrefour en Argentina
Negocios

Cencosud se baja de la carrera por la operación de Carrefour en Argentina

Arauco coloca bono por más de US$800 millones y se convierte en la mayor emisión corporativa en Chile

Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU sufren revés en disputa contra Minsal por mensaje en alimentos con sellos

¿Clippy en esteroides? Conoce a Mico, la versión con inteligencia artificial del asistente de Microsoft
Tendencias

¿Clippy en esteroides? Conoce a Mico, la versión con inteligencia artificial del asistente de Microsoft

Por qué Donald Trump decidió cortar de inmediato las negociaciones comerciales con Canadá

Qué es un aneurisma cerebral, el diagnóstico que recibió Kim Kardashian tras su divorcio con Kanye West

En tiempo récord: hinchas de Coquimbo Unido agotan entradas para el duelo ante O’Higgins que puede coronar a los piratas
El Deportivo

En tiempo récord: hinchas de Coquimbo Unido agotan entradas para el duelo ante O’Higgins que puede coronar a los piratas

Las duras acusaciones de los jugadores de Lanús tras el ataque que sufrieron en la previa del partido frente a la U

Las dos caras de la U de Álvarez: las decisiones que el DT deberá tomar para llegar a la final de la Copa Sudamericana

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, los animadores de Viña, participan en los Premios Billboard
Cultura y entretención

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, los animadores de Viña, participan en los Premios Billboard

Daniel Alcaíno celebra los 25 años de Yerko Puchento: “Chile no ha cambiado mucho”

Una vez más: escucha la canción que reúne a Catalina y las Bordonas de Oro y Américo

Trump revela detalles de cómo presionó a Netanyahu para lograr el acuerdo sobre Gaza
Mundo

Trump revela detalles de cómo presionó a Netanyahu para lograr el acuerdo sobre Gaza

Estados Unidos nombra a su embajador en Yemen como jefe del centro de coordinación para Gaza

EE.UU. afirma que 6 personas murieron en su último ataque a un barco en el Caribe

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal