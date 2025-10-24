“Y si lo tapo lo vas a repetir”: la furia de Lanús y el agónico penal de Charles Aránguiz que le da vida a la U

Corrían los descuentos del duelo entre Universidad de Chile y Lanús, por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana disputada en un vacío Estadio Nacional. Los azules caían por 1-2, hasta que el juez Anderson Daronco cobró penal para los estudiantiles por una mano de un defensor Granate.

La acción desató la furia de los futbolistas visitantes, quienes reclamaron el cobro al árbitro brasileño, retrasaron la ejecución y hasta se quejaron de los pasapelotas. En esa discusión, se escuchó al meta Nahuel Losada gritarle al juez: “Y si lo tapo lo vas a repetir”.

Nada de esto puso nervioso a Charles Aránguiz, quien se paró frente al punto penal y, como es costumbre, acertó con un impecable remate bajo, a la derecha del portero, para el definitivo 2-2.