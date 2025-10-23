Ciclistas nacionales siguen ganando experiencia y grandes figuras deslumbran en el Mundial de Ciclismo de Pista

El Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI Chile 2025 vivió su segunda jornada con participación nacional, donde los exponentes criollos cumplieron el sueño de participar en una instancia de primer nivel.

Fue el caso de uno de los más jóvenes de la delegación, Camilo Palacios, de 18 años y alumno de cuarto medio del Liceo Experimental Manuel de Salas, quien participó en la primera ronda del Keirin, ocupando el quinto lugar en su heat, a 0.998 segundos del ganador de esa serie, el neerlandés Jeffrey Hoogland.

Por su parte, Paula Molina (27) disputó las clasificaciones del sprint, donde obtuvo el lugar 33 de 34 competidoras, con un tiempo de 11″363, quedando lejos de las 28 que consiguieron un cupo para la siguiente ronda. En esta prueba aparecía anotada como sustituta la histórica Paola Muñoz (39).

Javiera Garrido (19), hija de Muñoz y de Gonzalo Garrido, otro de los grandes de la disciplina en el país, tuvo su estreno la noche del miércoles en el Velódromo de Peñalolén, finalizando en la posición 21 en el scratch.

Lavreysen brilla

El triunfo de Países Bajos en la Velocidad por Equipos del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI Chile 2025 tuvo un significado especial para Harrie Lavreysen. No solo porque sumó la decimoséptima presea dorada en citas planetarias, sino porque además pudo batir en el cara a cara a Matt Richardson, quien se estrenaba con la camiseta de Gran Bretaña.

Por eso, el pistero más ganador de la historia celebró eufórico en el Velódromo de Peñalolén. “El nivel que hemos mostrado como Países Bajos, definitivamente, demuestra el espíritu que tenemos. Hemos tenido un gran inicio de Mundial, estoy orgulloso de todos”, expresó “La Bestia”, como lo apodan sus fanáticos.

“Ganar otro título siempre es especial, pero lo que me hace estar más feliz es poder correr con el arcoíris en el pecho otro año más, lo quiero mantener así para siempre”, expresó el también pentacampeón olímpico.

Países Bajos está demostrando su poderío en el Mundial. Photosport

“La atmósfera es genial en Santiago”

Harrie Lavreysen ha disfrutado cada minuto de su estadía en Chile. De hecho, compartió una fotografía en la que aparece sobre su bicicleta por las calles de Santiago en redes sociales. El ciclista se mostró encantado con la pista del Velódromo de Peñalolén como con la ciudad misma.

“La verdad es que nunca había estado en Chile, pero he visto que hay muchos fans y es realmente emocionante cómo te animan. Y de lo que he visto del país es muy bonito. La atmósfera es genial, estoy feliz de estar aquí”, reflexionó tras su primera medalla en el Mundial de 2025.

Un balance que pone a la ciudad al nivel de importantes sedes de grandes eventos deportivos en el mundo. “Hemos visto que Santiago es una gran ciudad, por lo que hemos visto es un espacio muy importante para el país. Desafortunadamente, no he visto mucho aquí, pero estoy feliz”, concluyó Lavreysen.

El neozelandés Sam Dakin, con dos presencias en los Juegos Olímpicos y una medalla planetaria de bronce, se comparte la visión de la leyenda neerlandesa.

“Es muy bueno para nosotros porque es un viaje corto, es fácil volar hacia Chile. Nos podemos adaptar más rápidamente y por eso queremos más competencias en Sudamérica”, comentó acompañado de su familia y su novia, en uno de los palcos del Velódromo de Peñalolén.

“Nunca había estado en Chile y es genial. Me encanta la ciudad de Santiago, creo que la gente es hermosa, muy amigable. Y la pista es increíble, muy bonita y suave, buena para correr muy rápido. El evento está muy bien organizado. Ustedes han hecho un trabajo increíble”, enfatizó.