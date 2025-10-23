Descendió en España y ahora lidera a Lanús: el camino de Mauricio Pellegrino hasta reencontrarse con la U

Con un Coquimbo Unido escapado rumbo a la corona del fútbol chileno, Universidad de Chile pone su foco en la Copa Sudamericana. Estando en semifinales, se abre el apetito para tratar de hacer una campaña histórica, en el afán de replicar lo que sucedió en 2011. El siguiente escollo es Lanús, un cuadro que no está dentro de los más mediáticos en Argentina, pero tiene una rica tradición y con logros recientes a nivel internacional: campeón de la Sudamericana en 2013 y finalista de la Libertadores en 2017.

Más allá de las figuras que pueda tener el cuadro granate, hay un nombre propio que sobresale, sobre todo en esta coyuntura. Y está en la banca. Es Mauricio Pellegrino. Será el reencuentro del entrenador con el cuadro azul, en el que dirigió la temporada 2023. Fue el antecesor de Gustavo Álvarez, quien le dio otra impronta a la U, con un juego más ofensivo y devolviendo al elenco del chuncho a las primeras posiciones, luego de una larga travesía por el desierto.

La historia del nexo del exdefensa con Universidad de Chile arranca en noviembre de 2022, cuando su nombre fue el elegido por Azul Azul para tomar las riendas de un equipo que había terminado 13º en el Torneo Nacional de aquel año, tres puntos por sobre la zona de descenso. “Pellegrino ayudará al club en su proyecto integral de desarrollo. Es un caballero que representa los valores de la U”, indicó en ese entonces Manuel Mayo, gerente técnico del club.

El primer partido oficial de Pellegrino al mando de los laicos fue ante el Huachipato de Gustavo Álvarez (justamente), en Santa Laura, con victoria acerera por 3-1. En lo general, el argentino dirigió 32 partidos como entrenador de la U, con un balance de 12 triunfos, ocho empates y 12 derrotas. Con 44 puntos de 96 posibles, alcanzó un rendimiento del 45,8%. En el Campeonato Nacional, acabó en la novena posición con 40 unidades. Mientras que en la Copa Chile quedó eliminado en los cuartos de final de la Zona Centro Sur, a manos de O’Higgins, por penales.

Pellegrino dirigió a la U en 2023. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Luego de su salida del fútbol chileno, el DT transandino tuvo una nueva oportunidad laboral, en Europa. En enero de 2024 tomó el banquillo del Cádiz, de la Primera División española, con el objetivo concreto de mantener la categoría. No resultó. Dirigió 17 partidos y apenas ganó cuatro. El Cádiz descendió a Segunda y Mauricio Pellegrino no continuó. Estuvo en el cargo 158 días.

Lanús es el décimo equipo en la carrera del entrenador de 54 años. Firmó por una temporada y, hasta la fecha, los resultados son positivos. Además de ser semifinalista en la Sudamericana, tras eliminar al Fluminense (animador del Mundial de Clubes), ya está clasificado a los playoffs del Torneo Clausura argentino. Está segundo de la zona B con 26 puntos, a uno de Riestra. Lleva una racha de ocho partidos al hilo sin perder, con tres victorias consecutivas. La última derrota fue el 8 de septiembre, ante Argentinos Juniors, por la Copa Argentina.

Después de su reciente presentación, contra Godoy Cruz, el Granate cambió el foco hacia la U. “Tenemos un partido en el que necesitamos hacer mucho para poder tener chances. En esta serie vamos a jugar contra un gran equipo. La U es un gran desafío para nosotros en este momento, y el equipo está con mucha ilusión de hacer lo mejor posible”, anticipó Pellegrino en conferencia de prensa, previo a la ida de este jueves.

“Es una llave doble y hay que estar preparados al máximo, porque va a ser muy difícil. El nivel de exigencia será top y nos estamos preparando para eso, para vivirlo con toda la ilusión posible”, añadió.