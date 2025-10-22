SUSCRÍBETE
El Deportivo

Audax Italiano cumple su palabra: la millonaria denuncia contra la U por el fallido traspaso de Matus

El cuadro de La Florida presentó un requerimiento en el Tribunal Patrimonial de la ANFP. Exige que Azul Azul cancele los us$ 800 pactados por la transferencia del lateral que finalmente nunca se realizó.

Matías ParkerPor 
Matías Parker
Futbol, Audax Italiano vs Huachipato Semifinal ida, Copa Chile 2025. El jugador de Audax Italiano Esteban Matus, derecha, celebra su gol contra Huachipato durante el partido por la ida de la semifinal de la Copa Chile disputado en el estadio Bicentenario La Florida, Santiago, Chile. 29/09/2025 Felipe Zanca/Photosport Football, Audax Italiano vs Huachipato. First leg, 2025 Copa Chile Semifinal. Audax ItalianoÕs player Esteban Matus, right, celebrates his goal against Huachipato during match for the Copa Chile Championship, first leg match at the Bicentenario La Florida stadium in Santiago, Chile. 29/09/2025 Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

En Audax Italiano cumplen su palabra y denuncian a Universidad de Chile. El fallido traspaso de Esteban Matus a los laicos, pese a existir pleno acuerdo entre ambas partes, según aseguran desde el elenco audino, terminó provocando la queja formal del elenco floridano en el Tribunal Patrimonial de la ANFP, según información recabada por El Deportivo.

Los plazos apuntan a que el próximo 30 de octubre se iniciará el proceso que enfrentará a ambos clubes. Los floridanos buscan que se les cancele los US$ 800 mil que fueron pactados entre ambos elencos a mitad de temporada para ejecutar el fallido traspaso.

Lo cierto es que aún se debe definir la lista de testigos, entre los que se incluirá a Esteban Matus, a su exrepresentante Fernando Felicevich, quien lideró la operación, y Manuel Mayo, el gerente deportivo de Azul Azul, entre otros. La jueza a cargo será Camila Albornoz. Cabe recordar, que el Tribunal Patrimonial tiene como función principal resolver los conflictos de carácter patrimonial que se originen entre clubes.

El fallido traspaso

El primer semestre que firmó Esteban Matus en La Florida llamó la atención de varios elencos. Más cuando fue uno de los puntos altos del equipo itálico, que se las ingenió para meterse en la discusión por el primer puesto de la tabla, que terminó compartiendo con Coquimbo Unido. Ahora, los floridanos perdieron posiciones y están lejos de la lucha por el título.

La valoración que consiguió lo llevó, también, a la Selección. Y, naturalmente, lo transformó en objeto de deseo para los principales equipos del país. En La Florida reconocieron sondeos de los azules y también de Colo Colo.

Pese al interés de varios elencos, en Audax Italiano se inclinaron por el ofrecimiento de Universidad de Chile. Azul Azul se comprometió a pagar US$ 800 mil, por el 70% del pase. El club del Coto Ribera se quedaría con el resto de la carta del jugador aguardando una futura venta.

Lo cierto es que finalmente la operación no se realizó. ¿La razón? La caída del traspaso de Matías Sepúlveda al Vitória frenó todo tipo de movida por la falta de recursos. El desencuentro obedece a que los brasileños quieren pagar en cuotas la cláusula de salida del jugador, que está cifrada en US$ 500 mil. En Azul Azul fueron tajantes respecto de que el compromiso se debe abonar en un solo acto.

Matus terminó pagando el costo. Ni siquiera que los itálicos accedieran a la petición de los azules de no utilizar al carrilero frente a la UC en la primera fecha de la Liga de Primera fue respetada. Si disputaba un minuto, ya no podría enrolarse en los estudiantiles para el segundo semestre.

Los días transcurrieron y finalmente Matus volvió a entrenar a Audax Italiano. Y, su fichaje, nunca se concretó.

Hace algunos meses, Gonzalo Cilley, el presidente de Audax Italiano, hizo evidente su molestia con los azules. “La U fue poco clara con Audax con respecto a la situación de Matus. Le hicieron una revisión médica, pidieron que no jugara el fin de semana para que esté disponible para la competencia, en un partido importante contra la UC. No jugó, todo por pedido por la U. Era una buena opción para el jugador y para el club. Hicimos todo lo correcto, pero ellos no”, señaló el empresario.

Le faltaron el respeto al club, al jugador, por un mal manejo de la situación. Nunca comentaron que esto dependía de que fuese de la partida de Sepúlveda. Esto no es un problema de Audax. Nos faltaron el respeto como club y al jugador. Y así se los dije", enfatizó.

Más sobre:FútbolUniversidad de ChileAudax ItalianoEsteban MatusTribunal Patrimonial

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

