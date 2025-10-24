Gustavo Álvarez revela diálogo clave para igualar ante Lanús: “En el 0-2 estaba convencido de que no lo íbamos a perder”

Una extensa conferencia de prensa brindó Gustavo Álvarez después del agónico empate 2-2 frente a Lanús en el Estadio Nacional, por las semifinales de ida de la Copa Sudamericana.

El DT se vio muy distendido y hasta se dio el tiempo de bromear. En cuanto al análisis, el entrenador destacó: “Yo hablé de que íbamos a enfrentar a un equipo organizado y práctico. Que si controlábamos la pelota, iba a haber poco espacio y muchos jugadores para atacar y defender en grande espacio. Y creo que el partido fue así. Fue una constante durante los 100 minutos que jugamos”.

Siguiendo esa lógica, el técnico manifestó cuál fue la clave para haber logrado sacar el resultado que dejó abierta la llave. “También dije que en este nivel los errores quizás se pagan caro, pero en el entretiempo hablamos de convicción. Para mí la convicción es la confirmación de la idea cuando se atraviesa un mal momento. Y el primer tiempo me pareció un buen momento desde el trámite y un mal momento desde el resultado”, contó.

Junto con expresar que el principal error del lapso inicial fue fallar el último pase, agregó: “En el segundo tiempo encontramos ese pase. Viene de una pelota parada el 2-1 y tenemos varias situaciones para llegar al gol. Y a diferencia del primer tiempo no cometemos errores que nos hacen correr para atrás y el rival no llega producto de su juego”.

A pesar de la igualdad, la sensación de Álvarez fue de tranquilidad. “Les dije que a pesar del 0-2 estaba orgulloso de ellos. Y que estaba tan orgulloso, que estaba convencido de que no lo íbamos a perder”, reveló.

También destacó la condición anímica del grupo tras la reacción. “Nosotros quedamos tranquilos por lo hecho del equipo, pero no satisfechos por el resultado. Lógicamente uno siempre aspira a ganar todos los partidos y creo que hicimos como para ganarlo”, remarcó. “Estamos tranquilos por lo que se hizo, pero ya salimos de este estadio pensando en el próximo partido. Nosotros ahora en tres días jugamos un clásico, jugamos una final”, insistió.

Plazo para el clásico

Con la llave abierta, la pregunta natural que surgió fue qué equipo va a poner en el clásico frente a la UC este domingo. La respuesta del DT fue con plazo. “Son muchas cosas que tengo que evaluar. Yo dije ayer en conferencia que uno tiene una planificación, imagina posibles escenarios para no ser sorprendido, pero tiene que ir cotejando la realidad minuto a minuto”, comenzó explicando.

“Y yo necesitaba que termine el partido de hoy para mañana a la mañana tener el parte médico, después de una conversación con los preparadores físicos y los médicos tendré una idea y después tengo un entrenamiento más pasado mañana para confirmar el equipo. El equipo que alinee va a tener un solo objetivo que es ganar, como siempre. Nosotros necesitamos lograr en este club la habitualidad a la máxima competencia continental”, resaltó.

De este modo, indicó cuándo lo definirá: “La Universidad de Chile tiene que estar en torneo internacional todos los años y mejorar su versión año tras año. Sabemos de la responsabilidad que conlleva el partido el domingo, pero necesito tiempo para tomar las decisiones. Ese tiempo es mañana y confirmar pasado mañana”.