    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini recibe a Lyon por la Europa League

    El equipo del Ingeniero se mide ante el elenco francés por la cuarta jornada de la fase de liga de torneo. Sigue aquí el relato del partido.

    El Betis de Pellegrini enfrenta al Lyon por la Europa League. Foto: @RealBetis.

    Actualiza el Relato

    Betis 2-0 Lyon

    Remate de Lyon

    60′. Carvalho le pega desde fuera, ataja Valles.

    Encerrado el Betis

    55′. Lyon maneja las acciones y empuja por un descuento.

    Lo tuvo Lyon

    48′. Merah le da cruzado y ese balón se va besando el segundo palo.

    El golazo de Antony en la primera parte

    Cambios en Lyon

    Comienza el segundo tiempo

    El cuadro de Pellegrini regresa sin cambios.

    Finaliza la primera parte

    Betis lo gana de manera justa por 2-0, pues golpeó en el momento preciso del partido.

    Descuentos

    45′. Se agregó un minuto más.

    Betis controla

    40′. El cuadro de Pellegrini maneja las acciones y pasa por su mejor momento en el partido.

    Gol del Betis

    34′. Antony define con un globito perfecto para poner el segundo tanto para los españoles.

    Tuvo el segundo

    31′. Antony le pega cruzado y ese balón se va por poco.

    Gol del Betis

    29′. Abde aparece en el corazón del área, para inflar las redes y quitarle el invicto continental al arco de Lyon.

    Tarjeta Amarilla

    23’. Abner es amonestado en Lyon por tironear del brazo a Ruibal.

    Tiro del Betis

    19′. Antony prueba, pero llega suave a las manos del portero de Lyon.

    No hay peligro

    14′. El partido se juega en el centro del campo y no hay llegadas.

    Llega el Lyon

    10’. El equipo francés se acerca desde un córner. Saca el portero Valles.

    El Betis sale con todo

    El equipo de Pellegrini busca el triunfo desde los primeros minutos.

    Comienza el partido

    Betis y Lyon ya juegan por la Europa League.

    Los 11 de Pellegrini

    Formación de la visita

    Ambos invictos

    Betis lleva un partido ganado y dos empatados en la fase de liga de la Europa League y Lyon ha ganado los tres y no ha recibido goles en contra.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

