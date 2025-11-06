En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini recibe a Lyon por la Europa League
El equipo del Ingeniero se mide ante el elenco francés por la cuarta jornada de la fase de liga de torneo. Sigue aquí el relato del partido.
Betis 2-0 Lyon
Remate de Lyon
60′. Carvalho le pega desde fuera, ataja Valles.
Encerrado el Betis
55′. Lyon maneja las acciones y empuja por un descuento.
Lo tuvo Lyon
48′. Merah le da cruzado y ese balón se va besando el segundo palo.
El golazo de Antony en la primera parte
Cambios en Lyon
Comienza el segundo tiempo
El cuadro de Pellegrini regresa sin cambios.
Finaliza la primera parte
Betis lo gana de manera justa por 2-0, pues golpeó en el momento preciso del partido.
Descuentos
45′. Se agregó un minuto más.
Betis controla
40′. El cuadro de Pellegrini maneja las acciones y pasa por su mejor momento en el partido.
Gol del Betis
34′. Antony define con un globito perfecto para poner el segundo tanto para los españoles.
Tuvo el segundo
31′. Antony le pega cruzado y ese balón se va por poco.
Gol del Betis
29′. Abde aparece en el corazón del área, para inflar las redes y quitarle el invicto continental al arco de Lyon.
Tarjeta Amarilla
23’. Abner es amonestado en Lyon por tironear del brazo a Ruibal.
Tiro del Betis
19′. Antony prueba, pero llega suave a las manos del portero de Lyon.
No hay peligro
14′. El partido se juega en el centro del campo y no hay llegadas.
Llega el Lyon
10’. El equipo francés se acerca desde un córner. Saca el portero Valles.
El Betis sale con todo
El equipo de Pellegrini busca el triunfo desde los primeros minutos.
Comienza el partido
Betis y Lyon ya juegan por la Europa League.
Los 11 de Pellegrini
Formación de la visita
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
