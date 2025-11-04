Dónde y a qué hora ver a Real Betis vs. Olympique de Lyon por la Europa League

Dónde ver a Real Betis vs. Olympique de Lyon por la Europa League.

Este jueves el Real Betis de Manuel Pellegrini se mide contra el Olympique de Lyon por la cuarta fecha de la Fase de Liga de la Europa League.

El conjunto español intentará mantener su invicto en la competencia, esperando sumar un triunfo que les permita seguir escalando en la clasificación.

A qué hora es el partido de Real Betis vs. Olympique de Lyon

El partido de Real Betis vs. Olympique de Lyon es este jueves 6 de noviembre, a las 17.00 horas.

Dónde ver a Real Betis vs. Olympique de Lyon

El partido de Real Betis vs. Olympique de Lyon se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.