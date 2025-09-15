SUSCRÍBETE
El Deportivo

“El otro h... nunca te puso”: el mensaje de Ronald Fuentes a Cristián Zavala tras su gran presente Coquimbo

Tras la actuación del jugador Pirata, el entrenador de Ñublense repasó a Jorge Almirón por no darle minutos en Colo Colo.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Ronald Fuentes, técnico de Ñublense, llenó de elogios a Cristian Zavala. MAURICIO ULLOA/PHOTOSPORT

Cristián Zavala vive un renacer en Coquimbo Unido. Tras salir de Colo Colo por no sumar minutos bajo las órdenes de Jorge Almirón, el extremo derecho llegó al conjunto de la Cuarta Región y se convirtió en uno de los puntales de la campaña que tiene a los piratas como absolutos líderes de la Liga de Primera.

El exjugador del Cacique ha contribuido con cuatro asistencias desde su arribo al cuadro aurinegro. La última ocurrió el viernes pasado en la remontada ante Ñublense, en la que Coquimbo alcanzó las 11 victorias consecutivas y sumó la sorprendente cantidad de 56 puntos de 69 posibles.

Su actuación, precisamente, le valió elogios desde la otra vereda. Ronald Fuentes, director técnico de los chillanejos, valoró su decisión de emigrar de los pastos del estadio Monumental. Incluso, repasó a Jorge Almirón por no darle oportunidades durante su estadía en el club. "Qué buena decisión tomaste. La estás rompiendo, como correspondía. El otro hueón no te puso nunca“, lanzó el entrenador de los sureños en contra del trasandino.

Cabe remarcar que, durante la presente temporada, Zavala fue convocado por Almirón en apenas seis de 16 partidos posibles por el Campeonato Nacional, sumando solo 226 minutos totales. El panorama con los albos en la Copa Chile fue similar: tres citaciones de seis posibles y 104 minutos totales. En la Copa Libertadores, en tanto, aportó con una asistencia (en el 3-3 vs. Atlético Bucaramanga) y jugó 67 minutos en los seis compromisos de fase de grupos.

