La suerte del campeón: Coquimbo Unido gana en los descuentos y camina firme rumbo a la corona

Coquimbo Unido no falla. Le puede costar, pero su camino avanza con tranco firme. Como todo un campeón. El líder de la Liga de Primera abrió la fecha 23 con una sufrida y agónica victoria 2-1 sobre Ñublense, en un estadio Francisco Sánchez Rumoroso totalmente teñido de amarillo y negro. Los piratas tienen todo dado para un logro histórico.

Con la pole position bajo su mando, rumbo a una consagración inédita para su historia, el equipo que comanda Esteban González tenía la ocasión ideal para seguir aumentando la diferencia con sus perseguidores. De hecho, la derrota de Palestino con Cobresal, en un juego pendiente disputado el fin de semana pasado, le vino bien a los intereses filibusteros porque los árabes se estancaron.

Los 45′ iniciales entregaron poco y nada de emociones en las áreas. Se trató de un primer tiempo trabado, donde predominó la estrategia. De hecho, se registró cero remates al arco. La chance más cercana se dio en los 34′, en una acción donde el portero Nicola Pérez no tuvo la respuesta más eficiente.

Para el complemento, los piratas se posicionaron más arriba en la cancha. En los 55′, Matías Palavecino tuvo en sus pies la apertura de la cuenta, pero elevó en la definición. Luego, en los 65′, el local armó una lucida acción colectiva que acabó con una ocasión perdida por Zavala, aunque estaba en fuera de juego. Cuando Coquimbo estaba más cerca, Ñublense pegó.

Minuto 68 y Lorenzo Reyes hizo el 1-0 para los Diablos Rojos. El volante central rompió por el medio, recibe un pase preciso de Patricio Rubio y define picándole la pelota a Diego Sánchez. Sorpresa en el Sánchez Rumoroso. Con la desventaja, Esteban González reaccionó moviendo el tablero, incluyendo a Nicolás Johansen, para ubicar doble 9 en ofensiva (más Cecilio Waterman).

La inclusión del ariete argentino dio efecto, porque Coquimbo llegó al empate por vía aérea. En los 82′, Johansen ganó por arriba y metió un cabezazo esquinado para dejar sin reacción al uruguayo Pérez. La recta final del duelo tuvo emociones a mil, porque el líder fue a buscar la victoria con todo.

Si hay algo que usa muy bien el cuadro aurinegro es la pelota detenida. Y así encontró el triunfo, en los descuentos. En el tercer minuto añadido, un tiro de esquina acaba con el autogol de Pablo Calderón, quien conecta el balón y se mete en el arco chillanejo. El panameño Waterman salió corriendo como si fuera de él. A esas alturas, daba lo mismo el autor del gol. Lo concreto es que Coquimbo sigue con su marcha triunfal. Ya son 11 victorias consecutivas en Primera División.

El líder gobierna el campeonato con 56 puntos, 17 más que el segundo, Palestino. Tiene solo una derrota en 23 fechas. El Huemul de Plata está cada vez más cerca de volar hacia la Región de Coquimbo, por primera vez.