VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La señal que da Mauricio Isla que lo aleja de Colo Colo

    El lateral derecho de la Generación Dorada arribó en la mitad de 2024 al Cacique. Todo parece indicar que su estadía en el Monumental se terminó.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    El golpe fue duro en Colo Colo. El Cacique cayó por 1-2 ante Audax Italiano, por la última fecha de la Liga de Primera 2025, resultado con el que se consumó su ausencia de torneos internacionales para la próxima temporada, con las consecuencias económicas que eso genera en Blanco y Negro. Por lo mismo, en el Monumental ya planifican el 2026, específicamente en el armado del plantel. Al parecer, ya hay algunos nombres que preparan su salida.

    Uno de ellos es Mauricio Isla, quien termina contrato el 31 de diciembre. El lateral llegó al club en la mitad de la temporada 2024, pensando en un desafiante segundo semestre, con Copa Libertadores y Liga de Primera. Un año y medio después, se discute su permanencia en el club.

    Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Precisamente en este contexto, este miércoles el futbolista de 37 años dio una señal clave sobre su futuro, que estaría lejos de Macul: Isla borró cualquier cosa con referencia a Colo Colo en su cuenta de Instagram, entre lo que había varias fotos con la camiseta alba.

    Uno de los cuestionados en el centenario

    El exlateral de la Generación Dorada tuvo un buen 2024, en donde fue importante para que el club alcanzara los cuartos de final de la Copa Libertadores y consiguiera la estrella 34 en una recordada lucha contra Universidad de Chile.

    Sin embargo, en el año del centenario, fue uno más de los futbolistas criticados por los hinchas producto de su bajo rendimiento. Pese a que en la ofensiva siempre generó peligro, en la defensa entregó licencias a sus rivales.

    No obstante, sus números en 2025 no son negativos. Disputó un total de 2.972 minutos repartidos en 36 partidos entre Primera División (25), Libertadores (6), Copa Chile (4) y Supercopa (1). Marcó dos goles.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolColo ColoMauricio Isla

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Es bueno trabajar desde casa? El estudio que reveló los beneficios y perjuicios del home office

    Comisión de Educación del Senado aprueba en general y en particular proyecto que regula mecanismos de acceso a pedagogía

    Timoneles oficialistas evitan ahondar en declaraciones de Jara sobre Machado y distanciamiento de voceros sobre el tema

    Comisión de Gobierno del Senado despacha reforma al sistema político: iniciativa se votará el próximo martes en sala

    La Fed cumple con las expectativas del mercado y recorta la tasa de interés, pero en votación dividida

    Comisión revisora aprueba procedencia de la acusación constitucional contra el juez Diego Simpertigue

    Lo más leído

    1.
    “Es muy claro”: Unión Española e Iquique buscan anular sus descensos tras insólita contradicción reglamentaria

    “Es muy claro”: Unión Española e Iquique buscan anular sus descensos tras insólita contradicción reglamentaria

    2.
    Unión Española confirma al DT para su “operación retorno” y Coquimbo encuentra al reemplazo de Esteban González

    Unión Española confirma al DT para su “operación retorno” y Coquimbo encuentra al reemplazo de Esteban González

    3.
    Flamengo de Erick Pulgar derriba a Cruz Azul y se mete en la semifinal de la Copa Intercontinental

    Flamengo de Erick Pulgar derriba a Cruz Azul y se mete en la semifinal de la Copa Intercontinental

    4.
    El millonario sueldo de Eduardo Berizzo que lo hace una carta imposible para la U

    El millonario sueldo de Eduardo Berizzo que lo hace una carta imposible para la U

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    ¿Qué plan tienen para reducir y/o eliminar los hechos violentos en los colegios?

    ¿Qué plan tienen para reducir y/o eliminar los hechos violentos en los colegios?

    Con el voto obligatorio, ¿cómo se cuentan y distribuyen los votos nulos y blancos?

    Con el voto obligatorio, ¿cómo se cuentan y distribuyen los votos nulos y blancos?

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta
    Chile

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Comisión de Educación del Senado aprueba en general y en particular proyecto que regula mecanismos de acceso a pedagogía

    Timoneles oficialistas evitan ahondar en declaraciones de Jara sobre Machado y distanciamiento de voceros sobre el tema

    La Fed cumple con las expectativas del mercado y recorta la tasa de interés, pero en votación dividida
    Negocios

    La Fed cumple con las expectativas del mercado y recorta la tasa de interés, pero en votación dividida

    El histórico 2025 de las exportaciones chilenas: envíos rozan los US$ 100.000 millones a noviembre

    La respuesta de SQM en la Suprema: “La única finalidad de Tianqi es entrabar la ejecución de una asociación con Codelco”

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación
    Tendencias

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS

    Cómo es el sistema antimisiles Arrow 3 que desplegó Alemania y que fue desarrollado por Israel y EEUU

    En vivo: Real Madrid recibe al Manchester City por la fase de liga de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Real Madrid recibe al Manchester City por la fase de liga de la Champions League

    La señal que da Mauricio Isla que lo aleja de Colo Colo

    Flamengo de Erick Pulgar derriba a Cruz Azul y se mete en la semifinal de la Copa Intercontinental

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión
    Finde

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    La película que une a Billie Eilish y James Cameron confirma estreno en Chile
    Cultura y entretención

    La película que une a Billie Eilish y James Cameron confirma estreno en Chile

    Dónde ver Una Batalla Tras Otra y otras grandes nominadas a los Globos de Oro 2026

    Un retrato emocional: las claves del documental de Jeff Buckley que arrasó en In-Edit

    Criminalidad en Perú y estado de emergencia: Cada día asesinan a más de 5 personas a nivel nacional
    Mundo

    Criminalidad en Perú y estado de emergencia: Cada día asesinan a más de 5 personas a nivel nacional

    Retienen pasaporte del cardenal venezolano Porras y Petro hace llamado a Maduro

    La odisea de Machado para salir de Venezuela y llegar a Oslo, donde su hija recibió en su nombre el Nobel de la Paz

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio