La señal que da Mauricio Isla que lo aleja de Colo Colo

El golpe fue duro en Colo Colo. El Cacique cayó por 1-2 ante Audax Italiano, por la última fecha de la Liga de Primera 2025, resultado con el que se consumó su ausencia de torneos internacionales para la próxima temporada, con las consecuencias económicas que eso genera en Blanco y Negro. Por lo mismo, en el Monumental ya planifican el 2026, específicamente en el armado del plantel. Al parecer, ya hay algunos nombres que preparan su salida.

Uno de ellos es Mauricio Isla, quien termina contrato el 31 de diciembre. El lateral llegó al club en la mitad de la temporada 2024, pensando en un desafiante segundo semestre, con Copa Libertadores y Liga de Primera. Un año y medio después, se discute su permanencia en el club.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Precisamente en este contexto, este miércoles el futbolista de 37 años dio una señal clave sobre su futuro, que estaría lejos de Macul: Isla borró cualquier cosa con referencia a Colo Colo en su cuenta de Instagram, entre lo que había varias fotos con la camiseta alba.

Uno de los cuestionados en el centenario

El exlateral de la Generación Dorada tuvo un buen 2024, en donde fue importante para que el club alcanzara los cuartos de final de la Copa Libertadores y consiguiera la estrella 34 en una recordada lucha contra Universidad de Chile.

Sin embargo, en el año del centenario, fue uno más de los futbolistas criticados por los hinchas producto de su bajo rendimiento. Pese a que en la ofensiva siempre generó peligro, en la defensa entregó licencias a sus rivales.

No obstante, sus números en 2025 no son negativos. Disputó un total de 2.972 minutos repartidos en 36 partidos entre Primera División (25), Libertadores (6), Copa Chile (4) y Supercopa (1). Marcó dos goles.