La explicación de Roberto Tobar a la polémica mano que dejó a la U fuera de la Copa Libertadores

Universidad de Chile estaba asegurando su clasificación a la Copa Libertadores, cuando en los descuentos del partido entre O’Higgins y Everton, el árbitro Felipe González cobró un discutido penal a favor de los celestes tras percatarse de una mano de Vicente Vega, luego de ser invitado por el VAR a revisar la jugada.

El lanzamiento fue ejecutado por Francisco González y le dio la clasificación a los rancagüinos a la máxima cita continental, relegando a la U a la Copa Sudamericana. Ante la polémica por el cobro, el jefe de la Comisión de Árbitros Roberto Tobar salió a explicar los motivos del cobro de esa infracción.

“Nosotros tenemos una línea clara que es importante en la disputa aérea. ¿Quién juega primero el balón? Primero el jugador O’Higgins y luego a la mano del jugador de Everton, que está abierta. Es una mano clara", afirmó el jefe del referato en radio Cooperativa.

“Distinto sería que el jugador de Everton gane la pelota y le rebote al de O’Higgins. Ahí sería una mano no sancionable, pero el balón lo gana el jugador de O’Higgins en el salto”, precisó.

Las otras polémicas

Tobar también abordó otras jugadas polémicas, como el tanto que le anularon a Lucas Di Yorio frente a Iquique tras una particular posición de adelanto, detectada por los mecanismos tecnológicos.

“Tenemos los videos que los haremos público, son las dos líneas muy parecidas también lo que paso en Colo Colo con Audax con el gol anulado a los albos, también el de la U en Iquique”, afirmó el exárbitro.

En ese sentido, defendió la tecnología en este tipo de jugadas. “Son situaciones que, a través del protocolo VAR, se trazan la líneas y nosotros ponemos las líneas en el lugar que corresponde y la tecnología hace lo correspondiente. No hay errores, son situaciones lamentablemente ajenas, pero son las reglas desde el primer partido al último partido del torneo”, declaró.