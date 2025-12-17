Arturo Salah es uno de los mejores amigos de Manuel Pellegrini. La relación data del tiempo en que compartieron en Universidad de Chile. Ambos, de hecho, siguieron caminos parecidos en la formación para convertirse en entrenadores e incluso en el plano académico. También comparten una visión respecto de la forma en que debe desarrollarse el fútbol chileno.

Salah, eso sí, ocupó un cargo que el Ingeniero aún no detenta: fue técnico de la Selección entre 1990 y 1993. En la Copa América de 1991 obtuvo el tercer puesto mientras que la siguiente la escuadra nacional fue eliminada en la primera ronda.

“¿Para qué venir a sufrir acá?”: la fuerte advertencia de Arturo Salah por la opción de Manuel Pellegrini en la Roja

Probablemente, la suma entre la relación de amistad que ambos cultivan y la experiencia en el cargo lleva al exdelantero a plantear una singular postura respecto de la posibilidad de que el actual técnico del Betis desembarque alguna vez en Juan Pinto Durán.

"Por el fútbol chileno, ojalá viniera“, parte planteando el exministro del Deporte, en el marco de la despedida de Walter Montillo, en la que participó como técnico de uno de los equipos que animaron el duelo amistoso. El complemento, sin embargo, sonó a advertencia. ”Por Manuel... yo me cuidaría, porque ¿para qué va a venir a sufrir acá?“, sostuvo.

Pellegrini, en el Betis. Foto: @RealBetis.

Igualmente, descartó que su palabra pueda tener un peso decisivo en la decisión. “No tengo que ser yo el que le diga a los dirigentes. Yo creo que es vox populi lo de Manuel“, profundizó.

En ese contexto, sostuvo que Pellegrini no necesita recomendaciones. “Saben lo que hace, saben lo que ha hecho. Un entrenador que lleva 25 años en Europa triunfando, algo debe saber de fútbol, ¿no?“, insistió.

Lo que sí evitó tajantemente fue referirse a la gestión de Pablo Milad, quien lo sucedió en la testera del fútbol chileno. “Estuve en ese cargo. No me gusta juzgar a los sucesores. No debe ser”, concluyó.