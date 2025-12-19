Sergio Jadue contrae matrimonio en Miami a diez años de dejar chile por el caso FIFA Gate

Sergio Jadue vuelve a sorprender, esta vez por el lado amoroso. Este viernes el expresidente de la ANFP contraerá matrimonio en Miami junto a la empresaria calerana Karen Reinoso en medio de la espera de la sentencia del exdirigente por su participación en el caso llamado FIFA Gate por corrupción en el fútbol.

Esta ceremonia se realizará diez años después de que escapara del país cuando estalló el caso para acogerse como testigo protegido ante la justicia estadounidense.

Cabe señalar que tanto Jadue como Reinoso ya se encuentran legalmente separados de sus relaciones anteriores y que se espera que varios asistentes lleguen desde Chile para presenciar la ceremonia.

La última autocrítica

hace algunas semanas Sergio Jadue había reaparecido en el marco de un adelanto del podcast “¿De qué lado estás?”, en la que realizó una inédita autocrítica.

“Efectivamente, participé en un esquema que era habitual en el fútbol durante años que sigue pasando y va a seguir pasando en el fútbol. ¿Estoy arrepentido de muchas cosas? Por supuesto que sí. ¿No las volvería a hacer? Por supuesto que no las volvería a hacer. ¿Estoy orgulloso de todo lo que he hecho en mi vida? Por supuesto que no”, remarca Jadue.

También apuntó que “vine a Estados Unidos, me hice responsable de mis actos. Más fácil era quedarme en Chile. La FIFA me sancionó”.

Por otro lado dio cuenta de que dirigentes que fueron parte de las irregularidades cometidas durante su mandato, “muchos continúan en el fútbol chileno”.

Otras frases que fueron destacadas en el adelanto fueron que “hay dos tipos de personas, los que hacemos historia y los que la comentan” y “yo me he caído en mi vida, pero para caerse hay que volar”.

A su vez, criticó de forma indirecta la gestión de Pablo Milad en la ANFP indicando que “yo voy a responder por mí. Si yo no hubiese ido a un Mundial, renuncio al otro día”.

Así mismo, cuestionó a Christiane Endler: “Yo le quiero decir que me molestó mucho que renunciara a la Selección Chilena”.

Estas palabras se sumaron a su intervención anterior justo antes de que se cumpliera el décimo aniversario de la obtención de la primera Copa América de la Roja.

“A Argentina la hicimos recorrer Chile desde La Serena, pasando por Viña del Mar, la llevamos a Concepción y después de vuelta la trajimos a Santiago. Anduvo harto Argentina en esa copa”, señaló en la publicación.

Después, se refirió a las complicaciones climáticas para el Scratch. “A Brasil lo mandamos al sur, jugó en un invierno chileno bien duro. Luego jugó de noche, los otros partidos con frío”, señaló.

En tanto, sobre la Roja, Jadue aseguró que vivió un contexto completamente diferente. “Nosotros recorrimos cinco kilómetros, seis kilómetros para cada partido desde Pinto Durán al Estadio Nacional”, dijo.

Más adelante enfatizó que “yo lo único que puedo asegurar es que se hizo una Copa América para ganarla. No se escatimó en detalles para hacerlo”, indicó.

“No queríamos hacer la típica Copa América excelentemente organizada para todo el mundo, Como ejemplo Chile, no. Nosotros queríamos ganarla”, continuó. Finalmente, cerró con una potente frase: “100 años de derrota, triunfos morales, se tenían que terminar”, sentenció.