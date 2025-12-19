SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Sergio Jadue contrae matrimonio en Miami a diez años de dejar chile por el caso FIFA Gate

    El expresidente de la ANFP protagonizará la ceremonia este viernes con una mujer que conoció en La Calera.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Dragomir Yankovic/Photosport

    Sergio Jadue vuelve a sorprender, esta vez por el lado amoroso. Este viernes el expresidente de la ANFP contraerá matrimonio en Miami junto a la empresaria calerana Karen Reinoso en medio de la espera de la sentencia del exdirigente por su participación en el caso llamado FIFA Gate por corrupción en el fútbol.

    Esta ceremonia se realizará diez años después de que escapara del país cuando estalló el caso para acogerse como testigo protegido ante la justicia estadounidense.

    Cabe señalar que tanto Jadue como Reinoso ya se encuentran legalmente separados de sus relaciones anteriores y que se espera que varios asistentes lleguen desde Chile para presenciar la ceremonia.

    La última autocrítica

    hace algunas semanas Sergio Jadue había reaparecido en el marco de un adelanto del podcast “¿De qué lado estás?”, en la que realizó una inédita autocrítica.

    “Efectivamente, participé en un esquema que era habitual en el fútbol durante años que sigue pasando y va a seguir pasando en el fútbol. ¿Estoy arrepentido de muchas cosas? Por supuesto que sí. ¿No las volvería a hacer? Por supuesto que no las volvería a hacer. ¿Estoy orgulloso de todo lo que he hecho en mi vida? Por supuesto que no”, remarca Jadue.

    También apuntó que “vine a Estados Unidos, me hice responsable de mis actos. Más fácil era quedarme en Chile. La FIFA me sancionó”.

    Por otro lado dio cuenta de que dirigentes que fueron parte de las irregularidades cometidas durante su mandato, “muchos continúan en el fútbol chileno”.

    Otras frases que fueron destacadas en el adelanto fueron que “hay dos tipos de personas, los que hacemos historia y los que la comentan” y “yo me he caído en mi vida, pero para caerse hay que volar”.

    A su vez, criticó de forma indirecta la gestión de Pablo Milad en la ANFP indicando que “yo voy a responder por mí. Si yo no hubiese ido a un Mundial, renuncio al otro día”.

    Así mismo, cuestionó a Christiane Endler: “Yo le quiero decir que me molestó mucho que renunciara a la Selección Chilena”.

    Estas palabras se sumaron a su intervención anterior justo antes de que se cumpliera el décimo aniversario de la obtención de la primera Copa América de la Roja.

    A Argentina la hicimos recorrer Chile desde La Serena, pasando por Viña del Mar, la llevamos a Concepción y después de vuelta la trajimos a Santiago. Anduvo harto Argentina en esa copa”, señaló en la publicación.

    Después, se refirió a las complicaciones climáticas para el Scratch. “A Brasil lo mandamos al sur, jugó en un invierno chileno bien duro. Luego jugó de noche, los otros partidos con frío”, señaló.

    En tanto, sobre la Roja, Jadue aseguró que vivió un contexto completamente diferente. “Nosotros recorrimos cinco kilómetros, seis kilómetros para cada partido desde Pinto Durán al Estadio Nacional”, dijo.

    Más adelante enfatizó que “yo lo único que puedo asegurar es que se hizo una Copa América para ganarla. No se escatimó en detalles para hacerlo”, indicó.

    “No queríamos hacer la típica Copa América excelentemente organizada para todo el mundo, Como ejemplo Chile, no. Nosotros queríamos ganarla”, continuó. Finalmente, cerró con una potente frase: “100 años de derrota, triunfos morales, se tenían que terminar”, sentenció.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolSergio JadueFIFA Gate

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministra Vallejo defiende gestión del Gobierno y apunta que “se dedicó principalmente a estabilizar el país”

    Qué se sabe de Mango y Avocado, los nuevos modelos de IA que desarrolla Meta

    Acciones de Nike caen más de 10% ante preocupaciones por su desempeño en China

    ¿Qué implica la orden ejecutiva de Trump de reclasificar la marihuana como droga menos peligrosa?

    Trump dice que “no descarta” la posibilidad de una guerra con Venezuela

    Líderes de UE ayudarán a Ucrania con 90.000 millones de euros, pero sin recurrir a los activos rusos congelados

    Lo más leído

    1.
    Con Cristián Zavala en el paquete: Colo Colo avanza decididamente para quitarle una figura a Coquimbo Unido

    Con Cristián Zavala en el paquete: Colo Colo avanza decididamente para quitarle una figura a Coquimbo Unido

    2.
    El Campanil comienza a armarse para el retorno a Primera División: suma dos refuerzos

    El Campanil comienza a armarse para el retorno a Primera División: suma dos refuerzos

    3.
    Nuevo destino lejos de Colo Colo: Brayan Cortés negocia su llegada al Puebla

    Nuevo destino lejos de Colo Colo: Brayan Cortés negocia su llegada al Puebla

    4.
    Un campeón mundial y discípulo de Pellegrini como sustituto: Manchester City se prepara para la salida de Pep Guardiola

    Un campeón mundial y discípulo de Pellegrini como sustituto: Manchester City se prepara para la salida de Pep Guardiola

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 19 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 19 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    Ministra Vallejo defiende gestión del Gobierno y apunta que “se dedicó principalmente a estabilizar el país”
    Chile

    Ministra Vallejo defiende gestión del Gobierno y apunta que “se dedicó principalmente a estabilizar el país”

    Encuentran cuerpo sin vida en plena vía pública Peñalolén: presentaba heridas de bala y sus extremidades atadas

    Temblor hoy, viernes 19 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Acciones de Nike caen más de 10% ante preocupaciones por su desempeño en China
    Negocios

    Acciones de Nike caen más de 10% ante preocupaciones por su desempeño en China

    TikTok reorganiza sus operaciones en EE.UU. mediante una nueva empresa conjunta con inversionistas estadounidenses

    Megaproyecto conservacionista: ONG compran hacienda de 133 mil hectáreas en US$ 63 millones en Cochamó

    Qué se sabe de Mango y Avocado, los nuevos modelos de IA que desarrolla Meta
    Tendencias

    Qué se sabe de Mango y Avocado, los nuevos modelos de IA que desarrolla Meta

    Qué se sabe del accidente aéreo que terminó con 7 muertos en Carolina del Norte: entre ellos hay un expiloto de NASCAR

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Sergio Jadue contrae matrimonio en Miami a diez años de dejar chile por el caso FIFA Gate
    El Deportivo

    Sergio Jadue contrae matrimonio en Miami a diez años de dejar chile por el caso FIFA Gate

    ¿Era solo una moda? Premier Padel Tour borra a Chile del calendario 2026

    Un campeón mundial y discípulo de Pellegrini como sustituto: Manchester City se prepara para la salida de Pep Guardiola

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones
    Finde

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”
    Cultura y entretención

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026

    Por la Cruz y la Bandera: la osada performance de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira que sacudió a Chile

    ¿Qué implica la orden ejecutiva de Trump de reclasificar la marihuana como droga menos peligrosa?
    Mundo

    ¿Qué implica la orden ejecutiva de Trump de reclasificar la marihuana como droga menos peligrosa?

    Trump dice que “no descarta” la posibilidad de una guerra con Venezuela

    Líderes de UE ayudarán a Ucrania con 90.000 millones de euros, pero sin recurrir a los activos rusos congelados

    No quiero aprender a convivir con el dolor
    Paula

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta