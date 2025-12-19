Se mueven las bancas de la Liga de Primera: Juan José Ribera es el nuevo entrenador de Ñublense

Este jueves, Ñublense oficializó a su nuevo entrenador. La banca de los Diablos Rojos era una de las vacantes en la Liga de Primera, luego del fin del ciclo de Ronald Fuentes a cargo del equipo. El misterio se acabó hoy, porque el club informó que Juan José Ribera asume el mando.

A través de un mensaje en sus redes oficiales, los chillanejos dieron a conocer la noticia. “Le damos la bienvenida a Juan José Ribera, quien asume como Director Técnico de los Diablos Rojos de cara a la temporada 2026. “JJ” vuelve a Chillán tras defender nuestros colores en los años 2008 y 2009″, posteó la institución presidida por Sergio Gioino.

El cuerpo técnico también será integrado por Fernando Solís (asistente), Osvaldo Alegría (PF), Sergio Sobarzo (analista de video) y Miguel Jiménez (preparador de arqueros).

Ñublense finalizó el Torneo Nacional 2025 en la décima posición con 33 puntos, luego de una campaña que registró ocho triunfos, nueve empates y 13 derrotas, 31 goles a favor y 40 en contra. La goleada 5-0 sobre Cobresal, en la última jornada, disimuló la floja segunda rueda del equipo, en la que llegó a estar nueve partidos seguidos sin ganar.

Juan José Ribera tiene una nueva oportunidad en el fútbol chileno luego de su tercera etapa en Audax Italiano, donde dejó el cargo cuando quedaban muy pocas fechas para el final. La carrera como DT del exfutbolista cuenta en el currículum Malleco Unido, Deportes Concepción, Coquimbo Unido (dos etapas), Rangers, Antofagasta, Temuco, Curicó Unido, San Luis y las tres veces al mando de los itálicos, recién mencionadas.

Respecto al plantel, Ñublense tiene más bajas que altas. No siguen Patricio Rubio, Bernardo Cerezo, Rodrigo González, Pedro Sánchez, Bayron Oyarzo, Carlos Labrín, Esteban Valencia y Diego Tapia.