Ismenia Pauchard es leyenda: la chilena es introducida al Salón de la Fama de la FIBA

Ismenia Pauchard fue incluida en el Salón de la Fama de la FIBA. Foto: ChileFeba.

Ismenia Pauchard hace historia. La Federación de Basquetbol de Chile dio a conocer que la nacional integra el listado de jugadores incluidos en la Clase 2026 del Salón de la Fama de la FIBA, convirtiéndose en la primera chilena en recibir este reconocimiento. Su legado es cada día más inmenso.

La distinción por parte de la Federación Internacional de Baloncesto busca honrar a figuras legendarias por sus contribuciones excepcionales al deporte a nivel mundial.

En tanto, la FebaChile valoró el reconocimiento hacia la deportista nacional: “El ingreso de Ismenia Pauchard al Salón de la Fama de FIBA como la primera chilena en recibir este reconocimiento marca un hito en el básquetbol nacional y en el deporte femenino. Su trayectoria construida con talento y perseverancia en una época de escasas oportunidades”, comenzó señalando Karin Heerwagen, presidenta de la federación.

“Este reconocimiento no solo honra su legado, sino que también inspira a nuevas generaciones de niñas y jóvenes a alcanzar lo más alto del deporte internacional. Ismenia Pauchard no solo hizo historia, sino que también abrió caminos”, añadió.

La trayectoria de Pauchard

María Ismenia Pauchard Demierre, nacida en Traiguén, en 1932, entra en la discusión para ser considerada como la mejor basquetbolista de la historia del país. Fue parte de la selección nacional en las décadas del 50 y 60, liderando al equipo en Sudamericanos, Panamericanos y Mundiales. Fue catalogada como una de las mejores del continente.

La Abeja Reina, como le apodaban, se consagró dos veces como campeona sudamericana, en Quito 1956 y Santiago 1960. Además, fue otras cuatro veces subcampeona (Sao Paulo 1954, Asunción 1962, Cali 1967 y Santiago 1968). También consiguió dos medallas de bronce en Panamericanos (Chicago 1959 y Sao Paulo 1963). En tanto, con la selección chilena participó en dos mundiales (Brasil 1957 y Perú 1964). De hecho, en dichos certámenes planetarios se consolidó como la tercera máxima anotadora.

A nivel de clubes, Pauchard comenzó su carrera en el Club Famae. Posteriormente sería fichada por Colo Colo, equipo en el que se mantuvo por 18 años. Logró una serie de títulos, siendo el más destacado el torneo Estrellas Sudamericanas de Lima 1957.

Tras su retiro de la actividad, continuó ligada al baloncesto. Fue entrenadora de los equipos femeninos del Banco del Estado, Universidad de Santiago y Thomas Bata. Esto, a la vez que se desempeñó laboralmente en la institución bancaria estatal. Además, durante dos años fue presidenta del Círculo de antiguos deportistas Juan Ramsay.

Años después dejaría Santiago para volver a radicarse en el sur del país. Su fallecimiento se produjo en mayo de 2004, en Caburgua, cuando tenía 72 años. Su deceso se dio en trágicas circunstancias tras ser asesinada.

Pauchard fue incluida en el prestigioso listado junto a varias figuras del baloncesto a nivel mundial. Su nombre ingresó junto a Sue Bird (Estados Unidos), Céline Dumerc (Francia), Clarisse Machanguana (Mozambique), Dirk Nowitzki (Alemania), Hedo Turkoglu (Turquía) y Wang Zhizhi (China).