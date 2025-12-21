SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Ismenia Pauchard es leyenda: la chilena es introducida al Salón de la Fama de la FIBA

    La histórica basquetbolista nacional se convirtió en la primera persona de nuestro país en formar parte del prestigioso listado de la Federación Internacional de Baloncesto.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Ismenia Pauchard fue incluida en el Salón de la Fama de la FIBA. Foto: ChileFeba.

    Ismenia Pauchard hace historia. La Federación de Basquetbol de Chile dio a conocer que la nacional integra el listado de jugadores incluidos en la Clase 2026 del Salón de la Fama de la FIBA, convirtiéndose en la primera chilena en recibir este reconocimiento. Su legado es cada día más inmenso.

    La distinción por parte de la Federación Internacional de Baloncesto busca honrar a figuras legendarias por sus contribuciones excepcionales al deporte a nivel mundial.

    En tanto, la FebaChile valoró el reconocimiento hacia la deportista nacional: “El ingreso de Ismenia Pauchard al Salón de la Fama de FIBA como la primera chilena en recibir este reconocimiento marca un hito en el básquetbol nacional y en el deporte femenino. Su trayectoria construida con talento y perseverancia en una época de escasas oportunidades”, comenzó señalando Karin Heerwagen, presidenta de la federación.

    “Este reconocimiento no solo honra su legado, sino que también inspira a nuevas generaciones de niñas y jóvenes a alcanzar lo más alto del deporte internacional. Ismenia Pauchard no solo hizo historia, sino que también abrió caminos”, añadió.

    La trayectoria de Pauchard

    María Ismenia Pauchard Demierre, nacida en Traiguén, en 1932, entra en la discusión para ser considerada como la mejor basquetbolista de la historia del país. Fue parte de la selección nacional en las décadas del 50 y 60, liderando al equipo en Sudamericanos, Panamericanos y Mundiales. Fue catalogada como una de las mejores del continente.

    La Abeja Reina, como le apodaban, se consagró dos veces como campeona sudamericana, en Quito 1956 y Santiago 1960. Además, fue otras cuatro veces subcampeona (Sao Paulo 1954, Asunción 1962, Cali 1967 y Santiago 1968). También consiguió dos medallas de bronce en Panamericanos (Chicago 1959 y Sao Paulo 1963). En tanto, con la selección chilena participó en dos mundiales (Brasil 1957 y Perú 1964). De hecho, en dichos certámenes planetarios se consolidó como la tercera máxima anotadora.

    A nivel de clubes, Pauchard comenzó su carrera en el Club Famae. Posteriormente sería fichada por Colo Colo, equipo en el que se mantuvo por 18 años. Logró una serie de títulos, siendo el más destacado el torneo Estrellas Sudamericanas de Lima 1957.

    Tras su retiro de la actividad, continuó ligada al baloncesto. Fue entrenadora de los equipos femeninos del Banco del Estado, Universidad de Santiago y Thomas Bata. Esto, a la vez que se desempeñó laboralmente en la institución bancaria estatal. Además, durante dos años fue presidenta del Círculo de antiguos deportistas Juan Ramsay.

    Años después dejaría Santiago para volver a radicarse en el sur del país. Su fallecimiento se produjo en mayo de 2004, en Caburgua, cuando tenía 72 años. Su deceso se dio en trágicas circunstancias tras ser asesinada.

    Pauchard fue incluida en el prestigioso listado junto a varias figuras del baloncesto a nivel mundial. Su nombre ingresó junto a Sue Bird (Estados Unidos), Céline Dumerc (Francia), Clarisse Machanguana (Mozambique), Dirk Nowitzki (Alemania), Hedo Turkoglu (Turquía) y Wang Zhizhi (China).

    Más sobre:BaloncestoBásquetbolFIBAIsmenia PauchardDirk NowitzkiFebaChileFederación Internacional de Baloncesto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vodanovic y futura unidad de partidos de la izquierda: “No se puede construir en la base de suma de siglas”

    Supergripe H3N2: expertos descartan que sea un virus nuevo y no prevén brote antes del invierno

    Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña

    FACh informa fallecimiento de sargento y su hija tras accidente en Ruta 5 Sur

    Honduras vuelve a suspender el escrutinio especial por tensiones entre delegados partidarios

    Las reflexiones del Comité Central del PC tras la derrota de Jeannette Jara

    Lo más leído

    1.
    Una pareja venezolana detenida y el pago de 1.500 dólares: los nuevos antecedentes del asesinato de Mario Pineida

    Una pareja venezolana detenida y el pago de 1.500 dólares: los nuevos antecedentes del asesinato de Mario Pineida

    2.
    El Campanil se frota las manos: la millonaria cifra por eventual presencia de Cecilio Waterman en Mundial 2026

    El Campanil se frota las manos: la millonaria cifra por eventual presencia de Cecilio Waterman en Mundial 2026

    3.
    Director deportivo de Querétaro explica el revolucionario método para contratar a Esteban González

    Director deportivo de Querétaro explica el revolucionario método para contratar a Esteban González

    4.
    Mujer es asesinada tras salir del velorio de Mario Pineida en Ecuador

    Mujer es asesinada tras salir del velorio de Mario Pineida en Ecuador

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Vodanovic y futura unidad de partidos de la izquierda: “No se puede construir en la base de suma de siglas”
    Chile

    Vodanovic y futura unidad de partidos de la izquierda: “No se puede construir en la base de suma de siglas”

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Supergripe H3N2: expertos descartan que sea un virus nuevo y no prevén brote antes del invierno

    Jiménez (CPC) dice que sintonía con Argentina en agenda económica proyecta “perspectivas muy positivas” para Chile
    Negocios

    Jiménez (CPC) dice que sintonía con Argentina en agenda económica proyecta “perspectivas muy positivas” para Chile

    García descarta estancamiento de proyectos de inversión y afirma que “el Consejo de Ministros se junta regularmente”

    Pablo González, gerente general de ILC: “Creo que hemos tenido suficientes reformas”

    Review del Huawei nova 14 Pro: una cámara selfie que compite con la gama alta
    Tendencias

    Review del Huawei nova 14 Pro: una cámara selfie que compite con la gama alta

    Temporada de vacaciones: 3 recomendaciones para no intoxicarte con comida callejera mientras viajas, según expertos

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    En vivo: Betis se enfrenta al Getafe en un nuevo duelo entre Manuel Pellegrini y José Bordalás
    El Deportivo

    En vivo: Betis se enfrenta al Getafe en un nuevo duelo entre Manuel Pellegrini y José Bordalás

    Mujer es asesinada tras salir del velorio de Mario Pineida en Ecuador

    Ismenia Pauchard es leyenda: la chilena es introducida al Salón de la Fama de la FIBA

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional

    Pluribus: Rhea Seehorn y la génesis de una de las joyas del streaming de 2025

    Honduras vuelve a suspender el escrutinio especial por tensiones entre delegados partidarios
    Mundo

    Honduras vuelve a suspender el escrutinio especial por tensiones entre delegados partidarios

    EE.UU. intercepta un tercer petrolero cerca de las costas de Venezuela: había sido sancionado por vínculos con Irán

    “Es otra bofetada en la cara”: Víctimas y legisladores critican eliminación de archivos de Epstein menos de un día después de su publicación

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida
    Paula

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar