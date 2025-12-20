Un contraste de estilos: el nuevo duelo entre el Betis de Manuel Pellegrini y su rivalidad con el Getafe de José Bordalás

El Betis se Pellegrini se medirá ante el Getafe de Bordalás en un nuevo partido de su rivalidad. Foto: Kiko Hurtado.

Manuel Pellegrini busca cerrar el año con una victoria. El Real Betis anticipa su crucial partido ante el Getafe, este domingo 21 de diciembre, a las 17 horas. En La Cartuja, el conjunto verdiblanco se enfrentará con los Azulones, en un nuevo capítulo de la rivalidad contra con José Bordalás.

Se trata de un encuentro donde se medirán dos estilos antagónicos, también marcado por la obtención de la Copa del Rey por parte del Ingeniero ante los ojos del español. Pese a su distanciamiento, el chileno le guarda respeto:

“Yo tengo la opinión de que lo más importante es ganar en el fútbol, pero también hay un espectáculo detrás. Yo no tengo ningún tipo de problema con José Bordalás; pensar distinto no significa que alguien sea un enemigo. Él tiene una manera de trabajar y le ha ido muy bien, yo tengo una manera distinta. Pero no me considero un enemigo. No hay problemas en pensar distinto”, indicó en la previa al encuentro.

El duelo ante Bordalás

No obstante, Pellegrini siempre ha sido crítico con el estilo de juego de Bordalás: “En el espectáculo tenemos que colaborar más los técnicos, los jugadores y los árbitros para cortar estos equipos que vienen a buscar el resultado. Creo que eso no es el fútbol“, aseguró tras una victoria en el Villamarín la temporada pasada.

Bordalás no contestó en el Villamarín al estar expulsado, pero lo hizo varios días después: “No es la primera vez que lo dice. Tengo el máximo respeto a los entrenadores que respetan a los demás entrenadores, obviamente. Al que no lo hace pues obviamente no tengo por qué respetarle. Lo que tenía que haber hecho Manuel Pellegrini, si es tan amante del fútbol como dice, es haberle llamado la atención a sus jugadores cuando se demoraban o los balones no aparecían”.

Por otra parte, los números están del lado del técnico nacional. El Ingeniero tiene un historial positivo contra el español. Ha ganado seis veces en los diez encuentros en los que se han enfrentado. También acumula dos derrotas y otros dos empates.

Eso sí, Pellegrini también piensa a futuro y en el mercado de fichajes de enero, en mitad de temporada: “Primero el Getafe, luego nos sentaremos a analizar el plantel. No estamos pidiendo nadie en especial, todo lo que sale ahora son rumores. Yo estoy conforme con el plantel y con cómo está rindiendo. Para tener refuerzos hay que tener dinero, el plantel ya supo responder ante estas circunstancias”, indicó en conferencia de prensa.