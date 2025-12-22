SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    El sufrimiento del Getafe tras caer contra el Betis de Manuel Pellegrini: “La diferencia es abismal”

    José Bordalás, técnico de los azulones, se refirió a la dolorosa goleada que vivió su equipo ante el cuadro del Ingeniero.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    El lamento de Getafe tras caer goleados por el Betis de Pellegrini. Foto: @GetafeCF /X.

    El Betis cerró el 2025 con un importante triunfo. El conjunto a cargo de Manuel Pellegrini celebró una goleada por 4-0 sobre Getafe y con ello logró cumplir uno de sus objetivos: llegar a la segunda mitad de la temporada vivo en tres competencias.

    Sin embargo, los elogios al Ingeniero por parte de la prensa hispana contrastan con la realidad de sus últimos rivales. De hecho, José Bordalás, técnico de los azulones, cuestionó la gestión del propietario y presidente de la escuadra, Ángel Torres, tras el duelo.

    “La realidad de este equipo está muy clara. Hemos pasado de poder competir de tú a tú a equipos como el Betis y su nivel a debilitarse paulatinamente y llegar a donde hemos llegado. Los recursos son mínimos, la diferencia es abismal. Ahora mismo es casi imposible competir de tú a tú a un equipo como el Betis”, planteó de entrada en la conferencia de prensa posterior a la caída.

    “Es la realidad del equipo. Tuvimos el acierto de las primeras jornadas, ganar los dos primeros partidos en campos difíciles. El equipo ha competido bien, ha estado muy junto. La temporada avanza, los equipos alcanzan un estado de forma muy bueno y tienen mucho nivel”, continuó antes de elogiar a los verdiblancos.

    “El Betis tiene una plantilla increíble, de las mejores de las últimas temporadas, y está claro que todos los clubes han ido mejorando y reforzándose y nosotros todo lo contrario. Así es muy complicado. Hay que ver la realidad y tomar decisiones, si no tenemos un problema importante. Un gol en seis partidos, muchas derrotas, nos faltan muchos efectivos”, expuso.

    Por lo mismo, ve la apertura del próximo mercado de fichajes como clave para repuntar. “Los jugadores están afectados. El equipo no está acostumbrado a sufrir derrotas así, tan abultadas. Hay jugadores que tienen una exigencia brutal, no sólo de esta temporada, jugándolo todo, como Mauro, Luis. La pasada temporada no teníamos recambios, están saturados. Sacas el once que crees más competitivo, lo dan todo, no puedes reprochar nada en esfuerzo y sacrificio, pero está claro que nos faltan cosas”.

    El Betis es un equipazo, nosotros nos hemos ido debilitando paulatinamente las últimas temporadas, en cuanto a nivel y en cuanto a efectivos. Tenemos pocos efectivos, al equipo le pasa factura. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande, no se les puede reprochar nada, lo dan todo. Pero te da para lo que te da. Estamos sufriendo derrotas, hoy contundente, clara. Cada gol nos cuesta muchísimo. Éramos un equipo bastante fiable a nivel defensivo, siempre jugando al límite con los mismos jugadores, sin recambio, con desgaste. Al final pasa factura y se dan estos resultados”, profundizó.

    Por su lado, el portero David Soria lanzó: “Hemos perdido muchos partidos, evidentemente, esto es muy difícil, pero la imagen ha sido lamentable. Es un toque importante para todos, los jugadores, el club... para todos. Hay que hacer un esfuerzo todos, en el mercado y los jugadores dar un paso adelante, subir nuestro nivel porque las últimas jornadas ha bajado. Tú puedes perder como el día del Espanyol con un 0-1, en una jugada a balón parado, estás mal pero compites. Pero lo de hoy no se puede volver a repetir y espero que tome nota todo el mundo, desde la primera cabeza visible hasta el último”, expuso en diálogo con Dazn.

    “Cuando hablo, yo me pongo el primero. No quiero señalar a nadie. Aquí ganamos todos y perdemos todos. Creo que estamos en un mal momento de forma tanto a nivel colectivo como individual y eso se junta. Se junta todo, el bajo nivel individual con el bajo nivel colectivo y te puede pasar que un equipo como el Betis, que es un grandísimo equipo, te pase por encima”, sumó.

