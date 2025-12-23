SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    La grave lesión de Alexander Isak que golpea a Liverpool y provoca la indignación de Arne Slot

    El delantero sueco, quien se unió a los Reds como el fichaje más caro de la Premier League, debió someterse a una operación tras sufrir una fractura.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Un duro golpe ha sufrido el Liverpool en la liga inglesa. Durante la victoria por 2-1 de los Reds sobre Tottenham, el delantero sueco Alexander Isak, jugador que llegó a Anfield como el fichaje más caro de la historia de la Premier League, sufrió una grave lesión justo después de anotar un gol. De hecho, debió ser operado de urgencia y arriesga quedar fuera del Mundial de 2026.

    El club confirmó a través de un comunicado que el atacante de 26 años fue operado con éxito tras presentar una lesión en el tobillo, que incluyó una fractura en el peroné. Allí, también indicaron que de momento no existe un plazo definido para su regreso a la actividad.

    “El delantero del Liverpool se lesionó tras una falta al momento de marcar el primer gol frente al Tottenham Hotspur. Tras los estudios médicos, se completó hoy (lunes) una intervención quirúrgica por una lesión de tobillo que incluía una fractura de peroné”, señalaron en el parte médico.

    La jugada que provocó la dolencia ocurrió cuando el defensor de los Spurs Micky van de Ven intentó bloquear el remate de Isak, y terminó impactando la pierna izquierda del sueco.

    La molestia de Arne Slot

    Una vez confirmada la lesión, el técnico de Liverpool, Arne Slot, dio a conocer su indignación con la acción del defensor de Tottenham.

    Fue una entrada imprudente. Si haces esa entrada diez veces, en diez hay una gran posibilidad de que se produzca una lesión grave”, enfatizó.

    “Llegó muy entusiasmado, con ganas de demostrar de inmediato todo lo que tiene, pero eso fue imposible. Si no entrenas seriamente durante meses y juegas en esta liga, es muy difícil tener impacto”, agregó.

    Al mismo tiempo, confirmó que Isak estará fuera de las canchas por varios meses, lo que lo deja fuera de la parte final de la temporada que puede resultar decisiva para las aspiraciones del Liverpool.

    Va a ser una lesión larga. Varios meses. Es una gran decepción para él y para nosotros también. Es hora de que los jugadores disponibles se pongan manos a la obra, y también para nuestra afición, para ayudarnos a conseguir los mejores resultados posibles. (…) Estoy convencido de que podrá jugar un papel al final de la temporada”.

    “Ha sido un momento muy difícil y complicado para él. Cuando llegas a un nuevo club, estás muy ilusionado y quieres demostrar tus cualidades de inmediato, pero eso era simplemente imposible. Sabíamos que tardaría meses. Sabíamos que podría llevarle tiempo, por eso es tan desafortunado que esté lesionado ahora, porque, como todos vimos con sus goles contra el West Ham y el Tottenham, se estaba acercando al jugador que era en el Newcastle”, prosiguió.

    De hecho, también se arriesga a quedar fuera del Mundial 2026 de Norteamérica en el caso de que Suecia logre la clasificación a la Copa si es que supera el repechaje en el que tendrán que competir contra Ucrania en semifinales para luego, en el mejor caso, enfrentar la final contra Polonia o Albania.

