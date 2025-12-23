SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    “Para mí, por lejos, el mejor futbolista de la historia”: el elogio definitivo de Claudio Bravo a Lionel Messi

    El excapitán de la Selección analiza a los principales talentos con los que compartió en su trayectoria deportiva. En la lista incluye a Alexis Sánchez.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Claudio Bravo y Lionel Messi, en un enfrentamiento por Chile y Argentina.

    Claudio Bravo se dio un gusto que pocos pueden contar: fue compañero de buena parte de los jugadores más talentosos que ha arrojado Sudamérica en el último tiempo. Como parte del Barcelona, compartió camarín con leyendas como Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez. En la Selección, agranda la lista con cracks de la talla de Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

    El excapitán de la Roja se da el tiempo de resaltar las cualidades de cada uno. Para todos tiene elogios específicos, aunque es particularmente elocuente al referirse al transandino, el máximo referente en la escuadra culé en la época en que coincidieron.

    

    La valoración hacia el transandino es absoluta. "Lionel Messi tiene muchas palabras recontra positivas. Muy humano, muy generoso y para mí por lejos el mayor futbolista de la historia“, sostiene, en el marco de un diálogo con la cuenta @joaketlun1, en Tik Tok.

    A Neymar le dedicó dos conceptos: “Alegría y talento”. Más expresivo se mostró en el caso de Suárez. “Es una fuerza física, fuerza mental y un increíble goleador”, detalló.

    Alexis Sánchez y Claudio Bravo. (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    El listado sudamericano también incluyó a un chileno: Alexis Sánchez. El exgolero tampoco se reservó consideraciones a la hora de hablar del Niño Maravilla. "Parecido a Griezmann, también le tengo un cariño tremendo. Conozco toda su carrera, sé la gran persona y la calidad humana que tiene. Para mí es uno de los mejores jugadores de nuestra historia“, puntualizó.

    El regalón francés

    La alusión a Griezmann obedece al recuerdo que guarda desde la época en que ambos coincidieron en la Real Sociedad, la primera estación de Bravo en el fútbol europeo. "Es un niño, tengo mucho cariño por él. Lo conocí desde muy pequeño. Recontra sé el esfuerzo que hizo por llegar a cumplir sus sueños, explicó.

    En ese plano, recordó la historia de esfuerzo del europeo para llegar al primer nivel mundial. Lo ha dicho en entrevistas. Le costó mucho por la condición física que él tenía. Fue rechazado en muchos lugares y le tengo un cariño tremendo. Una magnifica persona”, describió.

