    El milagro de Neymar: triplete para sacar al Santos del descenso en el Brasileirao tras desobedecer a los médicos

    El ariete fue la figura del Peixe ante el Juventude. Ahora incluso se ilusionan con jugar la Copa Sudamericana.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El milagro de Neymar: triplete para sacar al Santos del descenso en el Brasileirao y dejar atrás sus días complicados. . Por @santosfc

    La rebeldia de Neymar le da resultado. El ariete brasileño desobedeció las órdenes de los médicos del Santos y postergó su recuperación de la lesión de meniscos que lo aqueja. Su objetivo es ayudar al equipo a escapar de la parte baja del Brasileirao. Hasta ahora, el plan le resulta.

    Anotó en el empate 1-1 ante Mirasol, en el triunfo 3-0 sobre Sport Recife y este miércoles firmó un triplete en el 3-0 contra Juventude. Con esos resultados, el Santos escala al decimocuarto puesto. Por ahora, fuera de la zona de descenso y, además, solo a un punto de la Copa Sudamericana.

    Claro que la salvación matemática aún no es oficial para el Peixe. El Vitoria, que está en el decimoséptimo lugar, tiene 42 unidades, solo dos puntos menos que el equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda.

    Ante Juventude, Neymar abrió la cuenta a los 56 minutos, tras una gran jugada colectiva, que definió con un tiro de diestra que, posterior a un rebote, se coló en el ángulo del arco defendido por Jandrei. Luego, a los 66′, apareció en el sector derecho del área para definir arrastrado y anotar el 2-0, tras una asistencia de Igor Vinicius.

    Finalmente, a los 73′, sentenció el partido con un tanto de penal. Cuando el cronómetro marcaba 83 minutos, el ariete fue reemplazado por Thaciano.

    Días antes del partido, Neymar habló de su momento futbolístico. “Siendo sincero, no está todo bien, pero las personas necesitan saber lo que los médicos y yo sabemos. Son estas personas las que tienen que saber lo que sucedió. No voy a perjudicar mi carrera, busco lo mejor para mi, y esto es lo que tengo que decir”, afirmó.

    Por su parte, Vojvoda reveló un diálogo clave con Neymar. “Hablé de su compromiso. Hablé con Ney después del partido contra el Mirassol y estaba convencido de que jugaría, aunque tenía molestias en la rodilla, pero me lo dijo y cumplió con su palabra”, dio a conocer el DT.

    “Los líderes suelen formarse a través de esto. Hay diferentes tipos de liderazgo. Estoy en un grupo de fútbol con diferentes líderes: algunos que hablan con palabras, otros que dan ejemplo en los entrenamientos, y otros que son innatos y tienen ese don para el liderazgo. Neymar tiene su propio estilo de liderazgo, y a partir de ahí, con su compromiso e influencia, influye en todos los que lo rodean”, añadió.

