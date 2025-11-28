La millonaria cifra que pagó Neymar por quedarse con la marca Pelé y los planes que tiene para explotarla

Pelé vuelve a Brasil. Eso fue lo que anunció la empresa familiar de Neymar durante las últimas horas, cuando hicieron pública la compra de la marca del máximo astro de ese país. “Devolver su registro a nuestro país es regresar un pedazo de nuestra propia identidad”, afirmó el padre del jugador del Santos.

Y aunque no se habló de una cifra oficial, la prensa internacional aseguró que la compañía del volante ofensivo pagó cerca de 8 millones de dólares a la agencia estadounidense Sport 10, la cual había adquirido los mencionado derechos el año 2012, cuando se los compró a la primera compañía dueña, Prime.

“Incorporar la marca Pelé es una estrategia de inteligencia de mercado que redefine el valor de los activos de Neymar Jr. A pesar de la distancia histórica entre sus logros, la gestión centralizada permite diseñar un futuro donde las marcas se retroalimenten, generando una sensación de igualdad para el público joven”aseguró el gerente de Marketing de Multimarcas Consorcios, Thales Rangel, al diario As.

El proyecto Neymar para potenciar aún más el nombre de Pelé

La adquisición le permite a la familia del hombre que pasó por Barcelona y PSG ser dueña de todos los derechos de explotación de los productos relacionados con O Rei. Por lo mismo, ya se adelantó que se trabajará en el desarrollo de proyectos educativos, culturales y comerciales que mantengan vigente el legado del mítico ‘10′ y pueda identificarse con las nuevas generaciones.

Además, se desarrollará un ícono de su celebración favorita, que es con un puñetazo al aire, para que al igual que lo que pasa con el legendario salto de Michael Jordan en las prendas Nike, sea reconocida en todo el orbe. La idea es que en el corto plazo, esta imagen esté en presentes en la camiseta del Santos y de la selección brasileña.

Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, es considerado por muchos amantes y críticos del fútbol como el mejor jugador de la historia de esta disciplina y todos los demás, lo colocan en el podio junto a Diego Armando Maradona. El nacido en Minas Gerais el 23 de octubre de 1940 y fallecido el 29 de diciembre de 2022, es el único futbolista que ha ganado tres Mundiales (1958, 1962 y 1970) y conquistó 48 títulos con el Santos, entre ellos, dos Copas Libertadores.

Hoy cuenta con 17,7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y, según reporta el diario argentino, Clarín, en los últimos 30 días, se cumplió el promedio de crecimiento con 130 mil personas sumándose como seguidores.