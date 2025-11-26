BLACK SALE $990
    Las provocativas declaraciones del arquero del Chelsea contra Lamine Yamal que indignan al Barcelona

    El guardameta Robert Sánchez aseguró que su compañero de equipo Marc Cucurella tiene en el bolsillo al atacante azulgrana tras el triunfo de los Blues por 3-0 ante los culés.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Yamal encara a Mendes en el duelo entre Barcelona y PSG. Foto: Uefa.com

    Este martes se vivió una nueva jornada de la Fase de Liga de la Champions League con el encuentro entre Chelsea y Barcelona como uno de los duelos más atractivos.

    Y el partido no decepcionó a los hinchas del fútbol, pues los ingleses golearon por 3-0 a los azulgranas.

    Claro que este duelo también sacó a relucir algunos distanciamientos entre los seleccionados españoles. El portero Robert Sánchez, lanzó unas provocativas declaraciones tras la victoria en contra de Lamine Yamal al asegurar que Marc Cucurella “lo tiene en el bolsillo”.

    Para apoyar su argumento, explicó que “al final todo el mundo es muy bueno hasta que viene a la Premier League, ¿no? Es lo que siempre digo”.

    También marcó diferencias al poner al Chelsea sobre el Barcelona entre los principales candidatos para levantar la Orejona. “Yo nos veo a nosotros favoritos, no al Barça”, comentó.

    A continuación, comentó en líneas generales el partido. “La roja nos ha dado un poco de ventaja, pero desde el minuto uno hemos dominado el partido. Metimos muchos goles, tres en fuera de juego, y estoy muy contento con la victoria”, dijo.

    “Sé la calidad que tenemos nosotros, sabemos cómo jugaban, los hemos enfrentado y hemos ganado cara a cara. En partidos grandes siempre damos la talla. Somos un equipo que en momentos grandes siempre crecemos y lo hemos hecho una vez más”, remató Sánchez.

    El análisis de Enzo Maresca

    Por su parte, el técnico de Chelse, Enzo Maresca, pidió calma tras el triunfo sobre el Barcelona en la Champions League.

    Es una buena victoria. Siendo sinceros, no fue más que eso. Sabíamos lo importante que era este partido, pero todos son partidos importantes. Cuando le ganas al Barcelona, ​​siempre es bonito, así que hoy estamos contentos”, comentó.

    Agregó que “perdimos puntos fuera de casa en el Qarabag, luego ganamos contra el Benfica y el Ajax, y luego perdimos el último contra el Bayern de Múnich. Eso demuestra que todos estos partidos son complicados”.

    “El Barcelona es un equipo que se siente cómodo cuando tiene el balón. Si no lo tiene, no se siente cómodo, así que intentamos mantenerlo. Incluso jugando 11 contra 11, mis sensaciones fueron muy buenas porque el equipo estaba jugando bien”, prosiguió.

    Por último, apuntó que “La defensa siempre es importante porque se necesita equilibrio. Por suerte, en el último mes hemos empezado a terminar los partidos con la portería a cero en la Premier League. Es algo imprescindible si quieres conseguir cosas importantes”, cerró Maresca.

    Después de esta victoria, y a la espera de los partidos que se desarrollarán este miércoles por la Champions League, el Chelsea quedó instalado en el quinto puesto de la clasificación con diez unidades gracias a tres victorias, un empate y una derrota. Con esto, están entre los ocho mejores que pasan directo a los octavos de final.

    Por su parte, el Barcelona sigue al debe en la competencia. Con solo 7 puntos los azulgranas están en la 15° posición de la tabla con dos victorias, un empate y dos caídas. Así, quedaron en lugares que los obligan a luchar desde los dieciseisavos de final.

    FútbolChelseaBarcelonaLamine YamalRobert SánchezMarc Cucurella

    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    Hermano de Jorge Matute Johns: "La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria"

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    10 trastornos mentales "inventados" que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Anuncian frío y precipitaciones para Santiago: en qué comunas habrá lluvia

    Rating del martes 25 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    Comienza la preventa de entradas para el Festival de Viña 2026: estos son los precios

    Vodanovic critica propuesta de recorte fiscal de Kast ad portas del debate presidencial
    Renovación de viviendas: Aquí tu Remodelación alista apertura de tiendas en malls y proyecta ventas por $125 mil millones
    Cómo fue el paso de Ibai Llanos en Chile: todo lo que hizo y comió en su recorrido
    Dirigentes de Uruguay abordan el futuro de Marcelo Bielsa en la Celeste: "No podemos funcionar por lo que dice Twitter"
    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas
    Cómo Jacob Elordi se transformó en el monstruo de Frankenstein
    Israel amenaza con intervenir "con fuerza" en Líbano si Hezbolá no se desarma "antes de finales de año"
    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
