La potente reflexión de Claudio Bravo en medio de la crisis de la Roja: “El talento sin carácter no gana batallas”.

El fútbol chileno atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años. La Roja fue colista en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, la Sub 20 quedó fuera de la cita planetaria, a la solo asistió por ser anfitrión, en octavos de final.

En este contexto, Claudio Bravo, histórico capitán de la Selección, publicó un mensaje que remeció las redes sociales. El portero apeló a los valores que, según él, hoy se han diluido en el fútbol nacional. “Nuestro fútbol no necesita más promesas con videos editados. Necesita jugadores que se ganen el respeto, no con likes, sino con cada choque, con cada mirada que diga: por aquí no vas a pasar”, escribió el exarquero en su cuenta de Facebook.

El mensaje no quedó ahí. En su reflexión, Bravo apuntó directamente a la cultura futbolística actual, dominada por la exposición en redes sociales más que por la entrega dentro del campo: “Mientras sigamos valorando la estética por sobre la entrega, seguiremos perdiendo a los verdaderos guerreros. El talento sin carácter no gana batallas y no puedes competir”.

Finalmente, el exportero del Barcelona y del Betis cerró con una crítica al modelo formativo y a las exigencias técnicas que, a su juicio, han desplazado la esencia competitiva del jugador chileno: “En Chile se llenan de pruebas técnicas, de cronómetros, de evaluaciones estéticas del juego, y olvidan que el fútbol, como la vida, se sostiene con corazón, coraje y sacrificio. Porque el fútbol no es solo jugar bien. ¡Es sentir, luchar y nunca rendirse!”.

El texto de Bravo apareció en paralelo a una publicación del exdefensa serbio Nemanja Vidić, con quien comparte una visión similar sobre el desgaste del carácter competitivo en el fútbol moderno. “Cuando llegué a Inglaterra decían que no duraría un mes. Que el fútbol era demasiado rápido, demasiado físico. Sonreí. no vine a bailar con el balón, vine a hacer que el rival sintiera que cada centímetro del campo le dolía. El respeto no se pide, se gana con cada choque, con cada balón dividido. Con cada mirada que dice: ‘por aquí no pasas’”, reza la cuña del serbio que compartió el exgolero.