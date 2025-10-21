SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La potente reflexión de Claudio Bravo en medio de la crisis de la Roja: “El talento sin carácter no gana batallas”

El exportero apuntó a los métodos de formación de los futbolistas jóvenes en el país.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
La potente reflexión de Claudio Bravo en medio de la crisis de la Roja: “El talento sin carácter no gana batallas”. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El fútbol chileno atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años. La Roja fue colista en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, la Sub 20 quedó fuera de la cita planetaria, a la solo asistió por ser anfitrión, en octavos de final.

En este contexto, Claudio Bravo, histórico capitán de la Selección, publicó un mensaje que remeció las redes sociales. El portero apeló a los valores que, según él, hoy se han diluido en el fútbol nacional. “Nuestro fútbol no necesita más promesas con videos editados. Necesita jugadores que se ganen el respeto, no con likes, sino con cada choque, con cada mirada que diga: por aquí no vas a pasar”, escribió el exarquero en su cuenta de Facebook.

El mensaje no quedó ahí. En su reflexión, Bravo apuntó directamente a la cultura futbolística actual, dominada por la exposición en redes sociales más que por la entrega dentro del campo: “Mientras sigamos valorando la estética por sobre la entrega, seguiremos perdiendo a los verdaderos guerreros. El talento sin carácter no gana batallas y no puedes competir”.

Finalmente, el exportero del Barcelona y del Betis cerró con una crítica al modelo formativo y a las exigencias técnicas que, a su juicio, han desplazado la esencia competitiva del jugador chileno: “En Chile se llenan de pruebas técnicas, de cronómetros, de evaluaciones estéticas del juego, y olvidan que el fútbol, como la vida, se sostiene con corazón, coraje y sacrificio. Porque el fútbol no es solo jugar bien. ¡Es sentir, luchar y nunca rendirse!”.

El texto de Bravo apareció en paralelo a una publicación del exdefensa serbio Nemanja Vidić, con quien comparte una visión similar sobre el desgaste del carácter competitivo en el fútbol moderno. “Cuando llegué a Inglaterra decían que no duraría un mes. Que el fútbol era demasiado rápido, demasiado físico. Sonreí. no vine a bailar con el balón, vine a hacer que el rival sintiera que cada centímetro del campo le dolía. El respeto no se pide, se gana con cada choque, con cada balón dividido. Con cada mirada que dice: ‘por aquí no pasas’”, reza la cuña del serbio que compartió el exgolero.

Nuestro futbol no necesita más promesas con videos editados. Necesita jugadores que se ganen el respeto, no con likes,...

Publicada por Claudio Bravo Muñoz en Martes, 21 de octubre de 2025

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLa RojaSelección ChilenaClaudio Bravo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Quién es Alejandro Landero, el famoso actor de telenovelas en México que ahora vive en situación de calle

Fiscalización por Halloween: en la RM se han cursado más de 12 sumarios sanitarios y 6.400 productos han sido retirados del mercado

Parlamentarios buscan extender vigencia de licencias de conducir y gobierno no se cierra a evaluarlo

La Casa Blanca confirma que no hay planes para una reunión entre Trump y Putin en el corto plazo

Sigue el cruce entre Boric y Kast: republicano lo emplaza a “no usar el cargo para trabajar por una candidatura”

Continúan los movimientos en Falabella: familia Del Río disuelve Dersa

Lo más leído

1.
Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

2.
“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

3.
Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

4.
De multas a destituciones: las primeras sanciones a los 9 mil funcionarios del sector salud sumariados por licencias médicas

De multas a destituciones: las primeras sanciones a los 9 mil funcionarios del sector salud sumariados por licencias médicas

5.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Villarreal vs. Manchester City por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Villarreal vs. Manchester City por la Champions League

Fiscalización por Halloween: en la RM se han cursado más de 12 sumarios sanitarios y 6.400 productos han sido retirados del mercado
Chile

Fiscalización por Halloween: en la RM se han cursado más de 12 sumarios sanitarios y 6.400 productos han sido retirados del mercado

Parlamentarios buscan extender vigencia de licencias de conducir y gobierno no se cierra a evaluarlo

Sigue el cruce entre Boric y Kast: republicano lo emplaza a “no usar el cargo para trabajar por una candidatura”

Continúan los movimientos en Falabella: familia Del Río disuelve Dersa
Negocios

Continúan los movimientos en Falabella: familia Del Río disuelve Dersa

El rol de Chile en la millonaria compra de OxyChem por parte del magnate Warren Buffet

La matriz de Warner Bros, HBO y TNT Sports se abre formalmente a una venta ante diversos interesados por comprarla

Quién es Alejandro Landero, el famoso actor de telenovelas en México que ahora vive en situación de calle
Tendencias

Quién es Alejandro Landero, el famoso actor de telenovelas en México que ahora vive en situación de calle

Quién es y qué hizo Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia que irá a la cárcel

Quién es “Brother Wang”, el capo chino del fentanilo que se fugó de México

En la ANFP abordan la chance de que Manuel Pellegrini se transforme en el DT de la Roja
El Deportivo

En la ANFP abordan la chance de que Manuel Pellegrini se transforme en el DT de la Roja

La razón por la que Gamadiel García deja la presidencia del Sifup

En vivo: Arsenal se enfrenta al Atlético de Madrid por la Champions League

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025
Finde

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Boris Quercia y el éxito de Me Rompiste el Corazón: “Ya me acostumbré a competir con cines que tienen muchísimo más presupuesto”
Cultura y entretención

Boris Quercia y el éxito de Me Rompiste el Corazón: “Ya me acostumbré a competir con cines que tienen muchísimo más presupuesto”

Cuáles son las joyas de la realeza francesa robadas desde el Museo del Louvre: una mirada histórica

Tronic publica su nuevo disco Traspaso Generacional

La Casa Blanca confirma que no hay planes para una reunión entre Trump y Putin en el corto plazo
Mundo

La Casa Blanca confirma que no hay planes para una reunión entre Trump y Putin en el corto plazo

Televisión, refrigerador y teléfono en la celda: los beneficios que tendrá Sarkozy en la famosa prisión de La Santé

Fiscalía de Bolivia acusa formalmente al expresidente Evo Morales por trata de personas

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales