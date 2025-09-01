Un nuevo escándalo: Luis Suárez escupe a asistente técnico de Seattle Sounders tras perder la final de la Leagues Cup

Un verdadero escándalo se vivió en la final de la Leagues Cup 2025 que disputaron Inter de Miami y Seattle Sounders. Los verdes consiguieron imponerse por 3-0 al cuadro de la garza, pero una vez que el árbitro realizó el pitazo final, comenzó el caos.

Justo después del inicio de las celebraciones, jugadores del Inter comenzaron a enfrascarse en discusiones con rivales, incluyendo lanzamiento de golpes y empujones. En medio de esto, el uruguayo Luis Suárez se fue alejando del centro de la cancha y fue captado por la televisión mientras discutía con un miembro del equipo técnico de los Sounders.

El intercambio de palabras continuó hasta que Suárez lanzó un escupitajo directo en la cara de quien posteriormente fue identificado como Gene Ramírez. Una acción que podría costarle cerca de seis partidos de suspensión.

¡Lamentable! Luis Suárez le escupe a un elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders #IntensaRivalidad pic.twitter.com/slrAAOCc4g — TUDN USA (@TUDNUSA) September 1, 2025

Reacciones

Brian Schmetzer, el técnico que se coronó campeón, afirmó tras los incidentes que: “Mi reacción es que lamentablemente esto quitará un poco de atención a una gran actuación de los Sounders. Puedo tomar como un cumplido que sus jugadores estaban frustrados, pero esa no debería ser la historia del partido”.

“La historia del partido no es lo que pasó después; la historia de este partido son los Sounders. Tuve un momento con Messi en el campo y le dije: ‘Lo siento’. Mascherano es un gran entrenador, y antes del partido me felicitó por el equipo. Beckham nos esperó en el vestuario para felicitarnos; esa es clase. Jorge Mas me habló y me dijo que tenemos un buen equipo. Esa es gente que está en lo más alto de este deporte. Esa es la historia”, profundizó.

Por su parte, el entrenador del Inter, Javier Mascherano sostuvo que “en este tipo de partidos, los detalles terminan siendo claves. A nosotros, los primeros minutos nos costó el partido. A partir de ahí intentamos ir creciendo dentro del partido, pero lamentablemente recibimos el gol (1-0) en la primera parte. En el segundo tiempo mejoramos muchísimo, de hecho dominamos y tuvimos ocasiones como para poder empatarlo, pero por más que lo intentes a veces suele ser tarde”.

“Creo que un marcador de 3-0 termina siendo demasiado abultado por lo que pasó en el partido. El partido fue muchos más parejo y claramente en los últimos minutos nosotros debíamos tomar más riesgos para tratar de empatar. Hicimos cambios ofensivos, sabíamos que íbamos a correr los riesgos que debíamos atrás y al final, con el segundo gol, el penal, empieza a terminarse el partido”, complementó.

Sobre los incidentes apuntó que “no tengo nada que decir porque la verdad estaba lejos de las acciones, no sé lo que ha pasado. Claramente a nadie nos gusta que al final del partido hayan este tipo de acciones. También, cuando hay una reacción, puede haber una provocación. No voy a hacer más comentarios porque no sé lo que pasó”.

“No me gusta buscar excusas, perdimos y ya está. Quizá pudimos ser mejores en la primera mitad, lo hicimos muy bien en el segundo tiempo pero no fue suficiente. Ellos defendieron bien, nosotros tuvimos nuestras chances de marcar, pero no pudimos. Lo único que puedo hacer es felicitar a Seattle Sounders por convertirse en campeones”, concluyó Mascherano.