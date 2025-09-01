SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Un nuevo escándalo: Luis Suárez escupe a asistente técnico de Seattle Sounders tras perder la final de la Leagues Cup

La acción del jugador del Inter Miami fue captada por la señal televisiva del evento después de que se generaran una serie de incidentes tras el pitazo final.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Luis Suárez escupió a asistente técnico de Seattle Sounders tras la final de la Leagues Cup. Foto: Captura de video. pc

Un verdadero escándalo se vivió en la final de la Leagues Cup 2025 que disputaron Inter de Miami y Seattle Sounders. Los verdes consiguieron imponerse por 3-0 al cuadro de la garza, pero una vez que el árbitro realizó el pitazo final, comenzó el caos.

Justo después del inicio de las celebraciones, jugadores del Inter comenzaron a enfrascarse en discusiones con rivales, incluyendo lanzamiento de golpes y empujones. En medio de esto, el uruguayo Luis Suárez se fue alejando del centro de la cancha y fue captado por la televisión mientras discutía con un miembro del equipo técnico de los Sounders.

El intercambio de palabras continuó hasta que Suárez lanzó un escupitajo directo en la cara de quien posteriormente fue identificado como Gene Ramírez. Una acción que podría costarle cerca de seis partidos de suspensión.

Reacciones

Brian Schmetzer, el técnico que se coronó campeón, afirmó tras los incidentes que: “Mi reacción es que lamentablemente esto quitará un poco de atención a una gran actuación de los Sounders. Puedo tomar como un cumplido que sus jugadores estaban frustrados, pero esa no debería ser la historia del partido”.

“La historia del partido no es lo que pasó después; la historia de este partido son los Sounders. Tuve un momento con Messi en el campo y le dije: ‘Lo siento’. Mascherano es un gran entrenador, y antes del partido me felicitó por el equipo. Beckham nos esperó en el vestuario para felicitarnos; esa es clase. Jorge Mas me habló y me dijo que tenemos un buen equipo. Esa es gente que está en lo más alto de este deporte. Esa es la historia”, profundizó.

Por su parte, el entrenador del Inter, Javier Mascherano sostuvo que “en este tipo de partidos, los detalles terminan siendo claves. A nosotros, los primeros minutos nos costó el partido. A partir de ahí intentamos ir creciendo dentro del partido, pero lamentablemente recibimos el gol (1-0) en la primera parte. En el segundo tiempo mejoramos muchísimo, de hecho dominamos y tuvimos ocasiones como para poder empatarlo, pero por más que lo intentes a veces suele ser tarde”.

“Creo que un marcador de 3-0 termina siendo demasiado abultado por lo que pasó en el partido. El partido fue muchos más parejo y claramente en los últimos minutos nosotros debíamos tomar más riesgos para tratar de empatar. Hicimos cambios ofensivos, sabíamos que íbamos a correr los riesgos que debíamos atrás y al final, con el segundo gol, el penal, empieza a terminarse el partido”, complementó.

Sobre los incidentes apuntó que “no tengo nada que decir porque la verdad estaba lejos de las acciones, no sé lo que ha pasado. Claramente a nadie nos gusta que al final del partido hayan este tipo de acciones. También, cuando hay una reacción, puede haber una provocación. No voy a hacer más comentarios porque no sé lo que pasó”.

“No me gusta buscar excusas, perdimos y ya está. Quizá pudimos ser mejores en la primera mitad, lo hicimos muy bien en el segundo tiempo pero no fue suficiente. Ellos defendieron bien, nosotros tuvimos nuestras chances de marcar, pero no pudimos. Lo único que puedo hacer es felicitar a Seattle Sounders por convertirse en campeones”, concluyó Mascherano.

Lee también:

Más sobre:FútbolLuis SuárezLeagues CupInter MiamiSeattle Sounders

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Rusia se desvincula del supuesto sabotaje al avión de la presidenta de la Comisión Europea

Grau descarta cambios en las perspectivas de crecimiento tras Imacec de julio y resalta el crecimiento no minero

Kast responde críticas por propuesta en pensiones y asegura que no “mostrará” toda su fórmula para que el gobierno no “amarre recursos”

Inicia el juicio contra el acusado de asesinar a un inspector de la PDI en Temucuicui

Traumatólogo es detenido por abuso sexual por sorpresa: tiene dos denuncias con mismo modus operandi

Las cuatro medidas que propone el CFA para la consolidación fiscal del país

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

4.
Denzel Washington: “En esta etapa de mi carrera sólo me interesa trabajar con los mejores”

Denzel Washington: “En esta etapa de mi carrera sólo me interesa trabajar con los mejores”

5.
Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

“No estás loco”: ChatGPT aumentó la paranoia de un hombre que terminó por matar a su madre y suicidarse

“No estás loco”: ChatGPT aumentó la paranoia de un hombre que terminó por matar a su madre y suicidarse

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Servicios

Rating del domingo 31 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 31 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

¿Cómo funciona la licencia de conducir digital? Ya se encuentra en la RM y todo Chile

¿Cómo funciona la licencia de conducir digital? Ya se encuentra en la RM y todo Chile

Temblor hoy, lunes 1 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 1 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Kast responde críticas por propuesta en pensiones y asegura que no “mostrará” toda su fórmula para que el gobierno no “amarre recursos”
Chile

Kast responde críticas por propuesta en pensiones y asegura que no “mostrará” toda su fórmula para que el gobierno no “amarre recursos”

Rating del domingo 31 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Inicia el juicio contra el acusado de asesinar a un inspector de la PDI en Temucuicui

Grau descarta cambios en las perspectivas de crecimiento tras Imacec de julio y resalta el crecimiento no minero
Negocios

Grau descarta cambios en las perspectivas de crecimiento tras Imacec de julio y resalta el crecimiento no minero

Las cuatro medidas que propone el CFA para la consolidación fiscal del país

Medición revela que la confianza del consumidor en Chile es la única que aumentó en Latinoamérica durante agosto

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo
Tendencias

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Quién era Abu Obeida, el vocero de Hamas que Israel asegura haber asesinado con un ataque en Gaza

El Ironman de Valdivia abre un nuevo tramo de inscripciones para el evento de distancia completa de 2026
El Deportivo

El Ironman de Valdivia abre un nuevo tramo de inscripciones para el evento de distancia completa de 2026

Un nuevo escándalo: Luis Suárez escupe a asistente técnico de Seattle Sounders tras perder la final de la Leagues Cup

Alexis Sánchez ya se encuentra en España para firmar con el Sevilla

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Teatro Camilo Henríquez reestrena País Costra una radiografía a la tortura y desaparición en Chile
Cultura y entretención

Teatro Camilo Henríquez reestrena País Costra una radiografía a la tortura y desaparición en Chile

Maximiliano del Río, director de Lollapalooza Chile: “Las bandas legendarias pueden volver a estar en el festival”

Green Day en Chile: la patineta eterna

Rusia se desvincula del supuesto sabotaje al avión de la presidenta de la Comisión Europea
Mundo

Rusia se desvincula del supuesto sabotaje al avión de la presidenta de la Comisión Europea

“Aquí solo se van a usar votos en papel”: Trump insiste con plan para restringir el sufragio por correo en un nuevo desafío constitucional

El avión en que viajaba la presidenta de la Comisión Europea fue afectado por presunta interferencia rusa en el GPS

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”