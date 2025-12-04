“Ojalá pueda estar, me encantaría”: Messi se ilusiona con el Mundial de 2026 y avisa que Argentina buscará el tetra

A horas del sorteo del Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá, hay una definición que puede resultar decisiva, incluso, para el éxito del certamen. Con 38 años, Lionel Messi está a las puertas de su sexto torneo global. En el último que jugó, Qatar 2022, tuvo el privilegio de levantar el trofeo que premia a los mejores del planeta.

El astro del Inter Miami no asegura su permanencia, pero sí su intención. "Ojalá pueda estar, me encantaría estar. De última estaré viéndolo en vivo, pero va a ser especial”, establece, en el marco de una profunda entrevista con ESPN. El rosarino asume que puede ser la última vez que juegue el certamen.

El delantero habla, también, de las expectativas colectivas de la escuadra de Lionel Scaloni. "Es un grupo que lo va a volver a intentar, que va a dejar todo y que va a pelear. Después, por pequeños detalles podés quedar afuera. Un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar, te puede dejar afuera. Puede pegar en el palo y salir, pegar en el palo y entrar. O perdés por un penal, que en las últimas tuvimos la suerte, si bien fuimos muy superiores tanto contra Holanda como contra Francia, terminamos yendo a los penales y después tuvimos a la bestia del Dibu (Emiliano Martínez), que nos hizo ganar. Pero puede ser que lleguemos a los penales y no ganar. Es muy difícil conseguir un Mundial”, sostiene la estrella.

“Hay selecciones muy buenas, como España, Francia, Inglaterra, Brasil, Alemania, selecciones que quieren ser campeones”, admitió, en relación a los principales rivales por el máximo objetivo.

“Tenemos jugadores extraordinarios (en la selección), sobre todo las ganas y la ilusión que siguen siendo la misma desde que arrancó Scaloni. Es un grupo con personalidad y con contagio, se nota en los entrenamientos y en los partidos, se matan, se cagan a patadas, nos queremos todos. Se pide disculpa, está todo bien, pero se juega al máximo y eso fue conseguido por Scaloni y el cuerpo técnico. Además siguen apareciendo jugadores. Hay nuevas caras. Y cuando un grupo está así es más fácil para que se acomoden los que vienen de afuera. Ganar el último Mundial te da mucha confianza y alivio para preparar las competiciones”, valoró respecto de la calidad del plantel transandino.

También elogió a Lionel Scaloni. “Bajó una línea, marcó una idea y lo mejor que hizo, más allá de lo que sabe de fútbol, es la cercanía que tiene con el grupo, la manera de llegarle a los jugadores. Y porque también fue formando esto, sumando jugadores nuevos, algunos que no eran tan conocidos en Argentina y eso hace que todos estén mentalizados a ser llamados en algún momento”, reconoció.