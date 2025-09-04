Las sorpresivas lágrimas de Lionel Scaloni en la conferencia de prensa de Argentina

La revelación de Lionel Messi, en la que aseguró que el compromiso de este jueves será el último que juegue por las Eliminatorias, tiene a los argentinos emocionados. Y eso se plasmó en la rueda de prensa que entregó el técnico de los transandinos, Lionel Scaloni, en la previa de su enfrentamiento con Venezuela.

Durante la rueda de prensa del adiestrador, un periodista le consultó por lo que genera el ‘10′ de la Albiceleste y mientras escuchaba su respuesta, las lágrimas asomaron en su rostro. De este hecho se percató Scaloni y le preguntó si se encontraba bien. “Me diste la alegría más grande de mi vida”, le respondió el profesional y el DT también se emocionó.

“Me parece que vamos a tener que cortar acá”, dijo con la voz cortada el estratega. “Jugué con él y fue algo hermoso en ese momento. Y después poder haber estado un Mundial con él y que lo haya ganado es emocionante”, afirmó.

Messi jugando contra Venezuela. Foto: Photogamma/Photosport. PHOTOGAMMA/PHOTOSPORT

Luego aseveró que “con el correr del tiempo nos daremos cuenta mucho más de todo esto. Todo lo que genera cuando entra al predio es algo que no se lo he visto a nadie. Para entenderlo hay que estar en esta posición y es un placer. Hoy está y hay que disfrutarlo”.

Sobre el hecho de que este sea el baile final de la Pulga en los duelos por los puntos, Scaloni detalló que “es un partido por lo que ya declaró Leo que va a ser emotivo, especial, lindo, porque si es verdad que es el último por Eliminatorias hay que disfrutarlo, y yo soy el primero. Es un placer tenerlo y esperemos que la gente en la cancha lo disfrute”.

Eso sí, el campeón del mundo aseguró que convencerá a Messi para que viaje a Ecuador y no vuelva a Estados Unidos, como lo tiene previsto, y prometió que el futbolista volverá a vestir la camiseta de su país en el territorio que lo vio nacer. “Seguramente no sea su último partido en la Argentina, es evidente que así será. Nos encargaremos de que juegue otro partido porque lo merece”, concluyó.

Los actuales monarcas del planeta reciben a Venezuela en el Monumental de River Plate, este jueves a las 19:30 horas, con la clasificación y el primer lugar en la tabla asegurados, y formarían con Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Mac Allister, Almada; Messi y Álvarez.