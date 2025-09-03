Dónde y a qué hora ver a la Argentina de Messi contra Venezuela por las Eliminatorias

La selección de Argentina enfrentará su último duelo como local en las Eliminatorias midiéndose contra Venezuela. Este duelo será especial para Lionel Messi, pues este puede ser el último de la Pulga en casa junto a su selección.

En la previa el jugador del inter Miami aseguró que “va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias”.

“No sé si después habrá amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial donde por eso me van a acompañar mi familia: Mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan por parte de mi mujer, toda la familia”, agregó.

“Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, recalcó.

El técnico Lionel Scaloni, por su lado, declaró que “mañana (jueves) va a ser un partido muy especial y emotivo. Es un placer tener a Messi y esperemos que la gente y él disfruten mucho del encuentro”.

Por su parte, Venezuela intentará conseguir los puntos que le permitan acercarse a la clasificación directa a la Copa de 2026. O, al menos, consolidarse en el repechaje.

A qué hora es el partido de Argentina vs. Venezuela

El partido de Argentina vs. Venezuela es este jueves 4 de septiembre, a las 19.30 horas.

Dónde ver a Argentina vs. Venezuela

El partido de Argentina vs. Venezuela se transmite por Chilevisión.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de chilevision.cl y la aplicación MiCHV.