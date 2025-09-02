Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. D. La Serena por la Copa Chile

Dónde ver a Deportes Limache vs. D. La Serena por la Copa Chile.

Deportes Limache y Deportes La Serena se enfrentarán este domingo por las semifinales de la Copa Chile en el estadio Municipal Lucio Fariña de Quillota.

El elenco tomatero ha dejado en el camino con solidez a sus rivales. En los octavos de final se impuso por un marcador global de 6-1 a Cobreloa y en los cuartos, venció por 5-3 a Coquimbo Unido.

Por su parte, los papayeros dejaron en el camino a San Luis para luego eliminar del torneo a Santiago Wanderers.

A qué hora es el partido de Deportes Limache vs. D. La Serena

El partido de Deportes Limache vs. D. La Serena es este domingo 7 de septiembre, a las 20.00 horas.

Dónde ver a Deportes Limache vs. D. La Serena

El partido de Deportes Limache vs. D. La Serena se transmite por TNT Sports Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en MAX.