SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Cobresal vs. Palestino por la Liga de Primera

Mineros y árabes se ponen al día en el campeonato nacional en el duelo correspondiente a la 16° fecha del fútbol nacional.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.

Cobresal y Palestino se ponen al día en la Liga de Primera este domingo en el encuentro válido por la 16° fecha del fútbol nacional.

El elenco minero buscará distanciarse de Colo Colo y así consolidarse en la séptima ubicación de la competencia para sostener sus chances de clasificar a la Copa Sudamericana.

Los árabes, en tanto, llegan a este duelo como los sublíderes del campeonato. De ganar, recortarán la distancia con Coquimbo Unido a 11 puntos.

A qué hora es el partido de Cobresal vs. Palestino

El partido de Cobresal vs. Palestino es este domingo 7 de septiembre, a las 15.00 horas.

Dónde ver a Cobresal vs. Palestino

El partido de Cobresal vs. Palestino se transmite por TNT Sports Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en MAX.

Más sobre:FútbolDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingVer por TV

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Las tres críticas que hace Libertad y Desarrollo al diseño actual del Fondo Común Municipal

Ministro Boccardo pide no tener temor al debate de la negociación ramal y apela a la experiencia internacional

Cómo la Tesorería está administrando los primeros recursos de la cotización previsional adicional para el seguro social

Arzobispo Chomali por proyecto de eutanasia: “No es un acto médico. No se alivia nada, se termina con una vida”

Allanamientos simultáneos en 25 domicilios culminan con más de 10 detenidos por tráfico de drogas en Rancagua

Ministerio de Obras Públicas amplía plazo para licitación de planta desaladora en Coquimbo

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

3.
Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

4.
La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

5.
Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Servicios

Rating del lunes 1 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 1 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cómo poner correctamente la bandera chilena durante Fiestas Patrias para evitar multas

Cómo poner correctamente la bandera chilena durante Fiestas Patrias para evitar multas

Temblor hoy, martes 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Fonda del Parque Inés de Suárez: revisa los precios de las entradas y programación de artistas
Chile

Fonda del Parque Inés de Suárez: revisa los precios de las entradas y programación de artistas

Arzobispo Chomali por proyecto de eutanasia: “No es un acto médico. No se alivia nada, se termina con una vida”

Allanamientos simultáneos en 25 domicilios culminan con más de 10 detenidos por tráfico de drogas en Rancagua

Fernando Carmona critica la “mirada tan conservadora del gasto” fiscal de Mario Marcel en Hacienda
Negocios

Fernando Carmona critica la “mirada tan conservadora del gasto” fiscal de Mario Marcel en Hacienda

Las tres críticas que hace Libertad y Desarrollo al diseño actual del Fondo Común Municipal

Un estadio único

Cómo los carteles de la droga han adoptado armas de la guerra moderna para sus operaciones criminales
Tendencias

Cómo los carteles de la droga han adoptado armas de la guerra moderna para sus operaciones criminales

El plan de Hooters para volver a ser un negocio “atractivo”, tras su quiebra

La historia detrás de la disputa legal entre Pedro Pascal y Pedro Piscal

“Todavía cuesta creerlo”: La estremecedora despedida de los primos Grimalt a su fallecido entrenador Paulao
El Deportivo

“Todavía cuesta creerlo”: La estremecedora despedida de los primos Grimalt a su fallecido entrenador Paulao

El drama que golpea a Tomás Asta-buruaga, uno de los resucitados de la UC de Garnero

Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. D. La Serena por la Copa Chile

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela
Finde

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Katy Perry en Chile: dónde comprar entradas para el concierto de The Lifetimes Tour

Devendra Banhart regresa a Chile con único concierto en el Teatro del Lago en Frutillar
Cultura y entretención

Devendra Banhart regresa a Chile con único concierto en el Teatro del Lago en Frutillar

Eligen a La Misteriosa Mirada del Flamenco como la representante de Chile a los Oscar y Goya

La música independiente se toma Matucana 100 en el festival Ruidograma

Juez Moraes en recta final del juicio contra Bolsonaro: Trama golpista intentó imponer “una verdadera dictadura” en Brasil
Mundo

Juez Moraes en recta final del juicio contra Bolsonaro: Trama golpista intentó imponer “una verdadera dictadura” en Brasil

Un juez federal de Estados Unidos declara ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles

Proceso contra Bolsonaro llega a su fase final y enfrenta pena de hasta 43 años de cárcel por intento de golpe de Estado

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”