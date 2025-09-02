Dónde y a qué hora ver a Cobresal vs. Palestino por la Liga de Primera

Cobresal y Palestino se ponen al día en la Liga de Primera este domingo en el encuentro válido por la 16° fecha del fútbol nacional.

El elenco minero buscará distanciarse de Colo Colo y así consolidarse en la séptima ubicación de la competencia para sostener sus chances de clasificar a la Copa Sudamericana.

Los árabes, en tanto, llegan a este duelo como los sublíderes del campeonato. De ganar, recortarán la distancia con Coquimbo Unido a 11 puntos.

A qué hora es el partido de Cobresal vs. Palestino

El partido de Cobresal vs. Palestino es este domingo 7 de septiembre, a las 15.00 horas.

Dónde ver a Cobresal vs. Palestino

El partido de Cobresal vs. Palestino se transmite por TNT Sports Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en MAX.