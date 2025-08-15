Franco Mastantuono, en su presentación en Real Madrid: “Para mí, el mejor del mundo es Messi”

Este jueves, Franco Mastantuono, la nueva estrella argentina de 18 años por la que Real Madrid pagó a River Plate 63 millones de euros, fue presentado en Valdebebas. Vestido de un impecable terno negro, una camisa blanca y en compañía de una leyenda del club como Emilio Butragueño, respondió las preguntas de los medios de comunicación.

Sin embargo, por su juventud y su total sinceridad, se metió en un lío en su primera rueda de prensa. “Fue lindo seguir el paso de varios en el Madrid. A Alfredo no pude verle, sí a Di María, a Higuaín... Los miré mucho. Para mí, el mejor jugador del mundo es Messi, soy argentino y para mí el mejor es él”, dijo el nacido en Azul. El joven no tuvo problemas en admirar a Leo en el mismo lugar en que tantas veces lo habían maldecido, en algo que generó revuelo en España.

“Messi significó mucho para el Barcelona y para los argentinos. Creo que el Madrid es el club más grande del mundo, así es la historia. Yo vengo a hacer mi camino, quiero que la afición del Madrid se sienta orgullosa de lo que haga en la cancha”, aclaró.

Xabi Alonso, sus sueños y más

El argentino declaró que el interés que mostró Xabi Alonso, el nuevo estratega Merengue, fue clave en su llegada: “Ya había hablado con Xabi, me llamó, fue muy importante para mí que mostrase esa confianza. Fue privado, pero me dio mucha confianza que me llamase, significó mucho”.

Además, contó sobre sus sueños: “Dije que mi primer sueño fue jugar en River y lo cumplí. El equipo más grande de América. Y muchos han pasado al Madrid. Yo no vi a Di Stéfano, pero me han contado mis abuelos y sé lo que significó. Es una gran alegría poder pasar de River al Madrid como él”.

“Cumplí un sueño, no me imaginaba hacer un cumpleaños de esta manera. Llegar a un club como el Madrid, con esta grandeza, es un sueño, algo único”, cerró.